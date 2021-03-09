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Fenerbahçeli 'den flaş sözler! "Şampiyon olmamıza..."

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Macar savunmacı, oynadığı futbolla taraftarlardan alkış toplarken, son olarak Konyaspor deplasmanında ağları havalandırmıştı. , Konyaspor maçının ardından ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu ve şampiyonluğa dair konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 22:27
Fenerbahçeli Attila Szalai'den flaş sözler! "Şampiyon olmamıza..."

'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Macar futbolcu , Türkiye'de mutlu olduğunu ve sezon sonunda sarı-lacivertli takımın şampiyon olacağına inandığını söyledi.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den flaş sözler! "Şampiyon olmamıza..."

Szalai, Macar televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, 'ye çok çabuk alıştığını, bu süre zarfında hem kulübün hem de takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu kaydetti.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den flaş sözler! "Şampiyon olmamıza..."

'nin Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birisi olduğuna dikkati çeken 23 yaşındaki futbolcu, "Büyük bir tarihe sahip ve dünya genelinde tanınan bir kulübe geldim.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den flaş sözler! "Şampiyon olmamıza..."

Burada gelişimim ve ilerlemem için her şey mevcut. Oynadığım oyundan taraftarların memnun olduğu şeklinde geri dönüş aldığım için de çok mutluyum. Takımım için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den flaş sözler! "Şampiyon olmamıza..."

Sezon sonunda 'nin şampiyonluğa inandığını da belirten Szalai, "Büyük rüyamızın gerçekleşmesine, şampiyon olmamıza 12 maç kaldı." dedi.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den flaş sözler! "Şampiyon olmamıza..."

'nin Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada , sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşamıştı.

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