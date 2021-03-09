Fenerbahçeli Attila Szalai'den flaş sözler! "Şampiyon olmamıza..."

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Macar futbolcu Attila Szalai, Türkiye'de mutlu olduğunu ve sezon sonunda sarı-lacivertli takımın şampiyon olacağına inandığını söyledi.
Szalai, Macar televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye çok çabuk alıştığını, bu süre zarfında hem kulübün hem de takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu kaydetti.
Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birisi olduğuna dikkati çeken 23 yaşındaki futbolcu, "Büyük bir tarihe sahip ve dünya genelinde tanınan bir kulübe geldim.