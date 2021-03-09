Haberler Fenerbahçe Erol Bulut: Zoru başarmak istiyoruz

: Zoru başarmak istiyoruz

Genç hoca, “Herkes iyi mücadele etti. Yaptığımız birkaç hata vardı. Onları da düzeltmeliyiz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 23:11 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
Erol Bulut: Zoru başarmak istiyoruz
Teknik Direktörü , maçtan sonra kısa konuştu. Genç hoca, şu ifadeleri kullandı: "Maça istediğimiz gibi baskıyla başladık. İlk yarı 3-4 yapabilirdik. İkinci yarıda 2-0'ın rahatlığıyla topun arkasına geçtik. Futbolcularım iyi mücadele etti. Yaptığımız birkaç hata var. Onları düzeltmeliyiz. 12 haftalık zor bir süreç var ama bu zoru başarmak istiyoruz."
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