Erol Bulut: Zoru başarmak istiyoruz

Genç hoca, “Herkes iyi mücadele etti. Yaptığımız birkaç hata vardı. Onları da düzeltmeliyiz” dedi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 23:11Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçtan sonra kısa konuştu. Genç hoca, şu ifadeleri kullandı: "Maça istediğimiz gibi baskıyla başladık. İlk yarı 3-4 yapabilirdik. İkinci yarıda 2-0'ın rahatlığıyla topun arkasına geçtik. Futbolcularım iyi mücadele etti. Yaptığımız birkaç hata var. Onları düzeltmeliyiz. 12 haftalık zor bir süreç var ama bu zoru başarmak istiyoruz."