Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra İrfan Can Kahveci'de! Mesut Özil...

Fenerbahçe, Antalyaspor mücadelesinde puan kaybetti ve oyunu eleştirildi. Trabzonspor maçı sonrası toparlanması beklenen sarı-lacivertlilerin bu beklentisi kısa sürdü.
Fenerbahçe, Antalyaspor mücadelesinde puan kaybetti ve oyunu eleştirildi. Trabzonspor maçı sonrası toparlanması beklenen sarı-lacivertlilerin bu beklentisi kısa sürdü.
MESUT ÖZİL DE ÇARE OLAMADI
Antalyaspor'a karşı evinde 70 dakika organize atak geliştirmekte zorlanan takımda kötü oyuna Mesut Özil de çare olamadı. Yıldız futbolcu da sakatlığı sebebiyle bir ay sahalardan uzak kalacak.
TAKIMI O TOPARLAYACAK
Bu nedenle yeni bir çare aranıyor. Milliyet'in haberine göre; Takımın oyununu toparlaması beklenen yeni isimse İrfan Can Kahveci oldu. Sakatlığını atlatan 26 yaşındaki futbolcu ilk kez sarı-lacivertli forma ile tanıştı.
ETKİSİNİ HİSSETTİRDİ
Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna giren İrfan Can etkisini kısa sürede hissettirdi. Bu haftaki Konyaspor maçıyla birlikte başarılı oyuncu orta sahanın merkezinde yer alacak.
TAKIMIN LİDERLERİNDEN OLACAK
Oyunu iki yönlü oynayan İrfan Can'ın yeni dönemle birlikte takımın liderlerinden biri olması hedefleniyor.
ŞUTLARINA GÜVEN TAM
Yıldız ismin özellikle etkili şutları söz konusu. Sarı-lacivertliler gol için taktik çalışmalar yaparken İrfan'ın da şutlarına güveniyor.
SERBEST VURUŞLAR DA ONA EMANET
Bu nedenle teknik heyet futbolcunun kendini iyi hissettiği noktalardan kaleyi yoklamasını istedi. Benzer şekilde serbest vuruşlar da İrfan Can Kahveci'ye emanet edildi.
2 GOL 1 ASİST
Sezonun ilk yarısını Başakşehir'de geçiren İrfan Can Kahveci, 18 lig maçında 2 gol 1 asistle oynamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta 3 gol 1 asist yapan İrfan Can, Fenerbahçe'de de ilk kez Antalyaspor önünde forma giydi, 23 dakika süre aldı.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Konyaspor mücadelesinde mutlak galibiyet arayan Erol Bulut, İrfan Can Kahveci'yi bu karşılaşmada ilk 11'de değerlendirecek.