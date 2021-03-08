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Son dakika spor haberi: 'de sıra Kahveci'de! ...

Son dakika spor haberi... Son oynanan mücadelesinde 2 puan bırakan 'de bu hafta oynanacak olan mücadelesinde hedef mutlak galibiyet. Hata yapma lüksü kalmayan sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan 'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 14:25
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra İrfan Can Kahveci'de! Mesut Özil...

, mücadelesinde puan kaybetti ve oyunu eleştirildi. Trabzonspor maçı sonrası toparlanması beklenen sarı-lacivertlilerin bu beklentisi kısa sürdü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra İrfan Can Kahveci'de! Mesut Özil...

MESUT ÖZİL DE ÇARE OLAMADI
'a karşı evinde 70 dakika organize atak geliştirmekte zorlanan takımda kötü oyuna de çare olamadı. Yıldız futbolcu da sakatlığı sebebiyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra İrfan Can Kahveci'de! Mesut Özil...

TAKIMI O TOPARLAYACAK
Bu nedenle yeni bir çare aranıyor. Milliyet'in haberine göre; Takımın oyununu toparlaması beklenen yeni isimse Kahveci oldu. Sakatlığını atlatan 26 yaşındaki futbolcu ilk kez sarı-lacivertli forma ile tanıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra İrfan Can Kahveci'de! Mesut Özil...

ETKİSİNİ HİSSETTİRDİ
maçının ikinci yarısında oyuna giren etkisini kısa sürede hissettirdi. Bu haftaki maçıyla birlikte başarılı oyuncu orta sahanın merkezinde yer alacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra İrfan Can Kahveci'de! Mesut Özil...

TAKIMIN LİDERLERİNDEN OLACAK
Oyunu iki yönlü oynayan 'ın yeni dönemle birlikte takımın liderlerinden biri olması hedefleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra İrfan Can Kahveci'de! Mesut Özil...

ŞUTLARINA GÜVEN TAM
Yıldız ismin özellikle etkili şutları söz konusu. Sarı-lacivertliler gol için taktik çalışmalar yaparken İrfan'ın da şutlarına güveniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra İrfan Can Kahveci'de! Mesut Özil...

SERBEST VURUŞLAR DA ONA EMANET
Bu nedenle teknik heyet futbolcunun kendini iyi hissettiği noktalardan kaleyi yoklamasını istedi. Benzer şekilde serbest vuruşlar da Kahveci'ye emanet edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra İrfan Can Kahveci'de! Mesut Özil...

2 GOL 1 ASİST
Sezonun ilk yarısını Başakşehir'de geçiren Kahveci, 18 lig maçında 2 gol 1 asistle oynamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta 3 gol 1 asist yapan İrfan Can, 'de de ilk kez önünde forma giydi, 23 dakika süre aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra İrfan Can Kahveci'de! Mesut Özil...

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan mücadelesinde mutlak galibiyet arayan Erol Bulut, Kahveci'yi bu karşılaşmada ilk 11'de değerlendirecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra İrfan Can Kahveci'de! Mesut Özil...

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Sarı-lacivertliler'in karşısına Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo (Osayi), , Valencia, Pelkas, Thiam 11'i ile çıkması bekleniyor.

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