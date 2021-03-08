Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra İrfan Can Kahveci'de! Mesut Özil...

MESUT ÖZİL DE ÇARE OLAMADI Antalyaspor 'a karşı evinde 70 dakika organize atak geliştirmekte zorlanan takımda kötü oyuna Mesut Özil de çare olamadı. Yıldız futbolcu da sakatlığı sebebiyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

TAKIMI O TOPARLAYACAK

Bu nedenle yeni bir çare aranıyor. Milliyet'in haberine göre; Takımın oyununu toparlaması beklenen yeni isimse İrfan Can Kahveci oldu. Sakatlığını atlatan 26 yaşındaki futbolcu ilk kez sarı-lacivertli forma ile tanıştı.