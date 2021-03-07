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Son dakika haberleri | Osayi'den şikayetçi! İşte o nedenler

'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla 3. sıraya gerileyen ve lider ile arasında 5 puanlık fark oluşan 'de, bazı isimlerin performansı eleştirilmeye başlandı. Bu isimlerden birisi de devre arası transfer döneminde takıma katılan Osayi'ydi... Teknik direktör , iki nedenden ötürü o ismi uyarma kararı aldı. | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 10:38 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 10:53
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut Osayi'den şikayetçi! İşte o nedenler

Özellikle maçında çok top kaybı yapan genç futbolcu, bu konuda daha dikkatli olması için uyarıldı. Sağ kanatta görev yapan Osayi'den hızlı koşularla rakip kalede tehlike yaratmasını isteyen teknik direktör 'un bu öğrencisinin çalım sevdasını da eleştirdiği öğrenildi.

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