Özellikle Antalyaspor maçında çok top kaybı yapan genç futbolcu, bu konuda daha dikkatli olması için uyarıldı. Sağ kanatta görev yapan Osayi'den hızlı koşularla rakip kalede tehlike yaratmasını isteyen teknik direktör Erol Bulut'un bu öğrencisinin çalım sevdasını da eleştirdiği öğrenildi.
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut Osayi'den şikayetçi! İşte o nedenler
Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla 3. sıraya gerileyen ve lider Beşiktaş ile arasında 5 puanlık fark oluşan Fenerbahçe'de, bazı isimlerin performansı eleştirilmeye başlandı. Bu isimlerden birisi de devre arası transfer döneminde takıma katılan Osayi'ydi... Teknik direktör Erol Bulut, iki nedenden ötürü o ismi uyarma kararı aldı. | Son dakika FB haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 10:38 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 10:53