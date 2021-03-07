Haberler Fenerbahçe Konya’ya yeni Fener!

’ya yeni Fener!

Enner , ve yarın ilk 11’de sahaya çıkacak. ön liberoya dönüyor. de formaya yakın olan isim.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 23:33 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50
Konya’ya yeni Fener!

'de ilk onbir yine değişiyor. maçında ortaya konulan performanstan memnun kalmayan teknik direktör , deplasmanında sahaya farklı bir kadro ile çıkacak. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, forvette bekleneni veremeyen Samatta'nın yerine 'ı hazırlarken, ve 'ın da ilk onbire girmeleri bekleniyor. Sakatlığı geçen da bir aksilik yaşanmazsa ön liberodaki yerine dönecek.

TEK HEDEF 3 PUAN
Savunmada ise ile sarı kart cezası biten arasında rekabet yaşanıyor. Bulut'un Antalyaspor maçında yaptığı hatalarla tepki alan Tisserand'ın yerine Serdar'a şans vermesi sürpriz olmayacak. Samatta dışında Bright Osayi Samuel ve kulübeye aday diğer isimler. de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, karşısında galibiyetten başka sonucu düşünmek dahi istemiyor.

SON DAKİKA