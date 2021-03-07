Konya’ya yeni Fener!

Fenerbahçe'de ilk onbir yine değişiyor. Antalyaspor maçında ortaya konulan performanstan memnun kalmayan teknik direktör Erol Bulut, Konya deplasmanında sahaya farklı bir kadro ile çıkacak. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, forvette bekleneni veremeyen Samatta'nın yerine Mame Thiam'ı hazırlarken, Valencia ve İrfan Can'ın da ilk onbire girmeleri bekleniyor. Sakatlığı geçen Luiz Gustavo da bir aksilik yaşanmazsa ön liberodaki yerine dönecek.

TEK HEDEF 3 PUAN

Savunmada ise Marcel Tisserand ile sarı kart cezası biten Serdar Aziz arasında rekabet yaşanıyor. Bulut'un Antalyaspor maçında yaptığı hatalarla tepki alan Tisserand'ın yerine Serdar'a şans vermesi sürpriz olmayacak. Samatta dışında Bright Osayi Samuel ve Ozan Tufan kulübeye aday diğer isimler. Mesut Özil de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında galibiyetten başka sonucu düşünmek dahi istemiyor.