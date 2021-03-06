Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi!

Son dakika haberleri | 'de kararı verildi!

Sezon başında 'ye bedelsiz olarak transfer olan , ligin 25 ve 26. haftalarında oynanan ve maçlarında oyundan alınmasının ardından teknik direktör 'a tepkide bulunmuştu. Daha sonra kadro dışı bırakılan milli sol bek, ve ile oynanan karşılaşmalarda kadroya alınmamıştı. Takımla çalışmasına da izin verilmeyen Caner Erkin ile ilgili karar verildi. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 15:21 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 15:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi!

Başkanı , Sportif Direktör ve Teknik Direktör , maçı sonrasında 'in durumunu değerlendirmeye alacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi!

Tecrübeli sol bek, maçında teknik direktöre yönelik söz ve hareketleri nedeniyle disiplin cezasına çarptırılmış ve 'a götürülmemişti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi!

EROL BULUT'TAN ÖZÜR DİLEYECEK

Caner ayrıca hafta boyunca antrenmanlara alınmadı. Kendisinden yaptıklarını düşünmesi ve çalışmalarını bireysel sürdürmesi istendi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi!

maçının ardından tecrübeli oyuncu ile ilgili nihai kararın verileceği öğrenildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi!

'in, yaptığı hareketlerden pişman olduğu ve teknik direktör 'tan özür dileyeceği gelen bilgiler arasında...

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi!

Tecrübeli oyuncunun özür dilemesi halinde takıma yeniden katılmasına izin çıkacak. Böylelikle Caner'in cezası sona ermiş olacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi!

Sabah'ın haberine göre Caner'in maçında da forma giymeyeceği, sonrasında ise antrenmanlara katılarak teknik adamdan forma bekleyeceği kaydedildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi!

LUIZ GUSTAVO 11'E

'nin Brezilyalı yıldızı 'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi!

Tecrübeli oyuncunun fiziksel olarak büyük bir eksiğinin kalmadığı, maçında 11 oynayacak seviyede kondisyona sahip olduğu kaydedildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi!

ile ilgili son kararı teknik direktör verecek. Bulut takımın ihtiyacına göre Brezilyalı'yı 11'e koyup koymamaya karar verecek.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi!

Samandıra'dan gelen bilgiler 'nun 11 oynayacakmış gibi hazırlıklarını sürdürdüğü yönünde.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi!

İRFAN CAN İLK KEZ BAŞLAYACAK

'nin devre arasında kadrosuna kattığı Kahveci Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11 başlayacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi!

Orta alanda Pelkas ve veya ile üçlü oluşturacak olan , kritik maçta hücum oyuncularına pozisyon hazırlayan isim olacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi!

Konya'da cezası biten Serdar'ın yanı sıra Thiam ve 'nın da 11 oynaması bekleniyor.

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