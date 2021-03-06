Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut, Konyaspor maçı sonrasında Caner Erkin'in durumunu değerlendirmeye alacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut, Konyaspor maçı sonrasında Caner Erkin'in durumunu değerlendirmeye alacak.
Tecrübeli sol bek, Göztepe maçında teknik direktöre yönelik söz ve hareketleri nedeniyle disiplin cezasına çarptırılmış ve Trabzon'a götürülmemişti.
EROL BULUT'TAN ÖZÜR DİLEYECEK
Caner ayrıca hafta boyunca antrenmanlara alınmadı. Kendisinden yaptıklarını düşünmesi ve çalışmalarını bireysel sürdürmesi istendi.
Konyaspor maçının ardından tecrübeli oyuncu ile ilgili nihai kararın verileceği öğrenildi.
Caner Erkin'in, yaptığı hareketlerden pişman olduğu ve teknik direktör Erol Bulut'tan özür dileyeceği gelen bilgiler arasında...
Tecrübeli oyuncunun özür dilemesi halinde takıma yeniden katılmasına izin çıkacak. Böylelikle Caner'in cezası sona ermiş olacak.
Sabah'ın haberine göre Caner'in Konyaspor maçında da forma giymeyeceği, sonrasında ise antrenmanlara katılarak teknik adamdan forma bekleyeceği kaydedildi.
LUIZ GUSTAVO 11'E
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor.
Tecrübeli oyuncunun fiziksel olarak büyük bir eksiğinin kalmadığı, Konyaspor maçında 11 oynayacak seviyede kondisyona sahip olduğu kaydedildi.
Luiz Gustavo ile ilgili son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek. Bulut takımın ihtiyacına göre Brezilyalı'yı 11'e koyup koymamaya karar verecek.
Samandıra'dan gelen bilgiler Gustavo'nun 11 oynayacakmış gibi hazırlıklarını sürdürdüğü yönünde.
İRFAN CAN İLK KEZ BAŞLAYACAK
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11 başlayacak.