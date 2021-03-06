Ali Koç: FETÖ hala Türk futbolunun içinde

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, NTV'de yayınlanan "O Anın Hikayesi" programında 3 Temmuz sürecinde yaşananları anlattı.

İşte Ali Koç'un o açıklamalar...

"DENİZLİ MAÇI BUGÜN ÖYLE BİTEMEZDİ"

"Yıl 2006, o sene Fenerbahçe Azizbaşkan önderliğinde, Daum'un hoca olduğu dönemde 2 sene şampiyon olmuş, 3. şampiyonluğuna yakınken, o zamanın federasyon başkanı Haluk Ulusoy ve ayak oyunları, ligi dizayn etmeleri ile bir şekilde Denizli'de bir maç yaşandı. O maç bugün yaşansa hayatta o şekilde bitirilemezdi. "

"12 MAYIS'DA FETÖ KUMPASIDIR"

"Türkiye tarihinin en çok duran maçlarındandır. Bİr kalecinin en çok vakit geçirdiği maçlardandır, 19 mu, 22 dakika mı, garipti. 0-0 bittiğinde şampiyonluğu kaybediyoruz. Takım toparlanıyor, santraya gelmiş, seyirci de alkışlıyor. Sonra ne olduysa, o da çıkacak, 12 Mayıs da bir FETÖ kumpasıdır. Olaylar maçtan önce başladı, müthiş bir gaz kokusu var stadın etrafında. 2 yan locaya gittim, bizim bir yöneticimiz var saçlarını ıslatır, totem mi yaptın dedim, gaz yedik dedi."

"SEYİRCİYİ SAHAYA İNDİRDİLER"

"Maç bitince polisler, Fenerbahçe taraftarını kışkırtmak için bir anda Galatasaray takımının etrafını çevirdi ve seyirciyi tahrik etmeye başladılar, gel gel yapıyorlar seyirciye. Ben sahaya indim bir şekilde olayları sakinleştirebilir miyiz diye. Bir polis gaz sıkın, biri sıkmayın diyor, karman çorman bir olay, resmen seyirciyi sahaya indirdiler."

"BİZ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞIRKEN G.SARAY..."

"Biz olayı sakinleştirmeye çalışıyoruz, Galatasaray öyle söylemlerde bulundu ki o dönemde asla onarılamayacak bir tahribat yaptılar. Millet yerde yatıyor, kaldırmaya çalışıyoruz falan en acılı günlerdendir. Bu şampiyonluk gittiği için değil, bu bize yapılanlardan dolayı."

"ÇOK KANIMA DOKUNMUŞTU"

"14 defa falan maç durdu, hepsi dizayn edilmişti, 2006 diyorum, 76 demiyorum. Bu benim çok kanıma dokunmuştu. O maç bitti, hastaneye gittik, sabah da kızım Leyla doğdu. Bir yöneticimizin kızının düğünü, Çırağan'dayız, Aziz başkan yönetime girer misin dedi, ben de gayri ihtiyari, kanıma da dokunmuş, evet dedim."

"BUNU AİLEMDE KİMSEYE SÖYLEMEDİM"

"Bizim ailede böyle bir şey yok, gider istişare edersin. Bunu ailemde kimseye söylemedim. Kongreye yakın abim soruyor, doğru mudur diyor, yok diyorum. Pazar sabahı bir uyanıyorlar, kongrede yönetime girmişim. 2006, Haziran ayı. Karım, kızının büyüdüğünü göremezsin de demişti. Öyle yönetime girdim."

"AZİZ BAŞKAN İLE ANLAŞMAZLIK YAŞADIM"

"Sonra 2012'de yönetimden ayrıldım 2 dönem. 2012-2015 arası inişli çıkışlı dönem yaşadık. 3 Temmuz'un verdiği maddi manevi zarar devam ediyor, üzerine yönetimsel yanlışlar falan belli bir noktaya gelindi. Ben her zaman kulübün yanında durdum, dışarıdan da destek verdim. Zamanı gelince detaylı anlatacağım, Aziz başkan ile aramda yaşanan bazı şeylerden dolayı aday olmaya karar verdim. Seçimi de kazandık. Küçüklüğümden beri söylerim ama planlanmış bir şey değildi. Bugüne kadar geldik."

"2006'DA YOLUMUZ KESİLDİ"

"3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye, FETÖ denen alçak örgütün saldırısı, kumpası vs. bir dönem yaşadık. Başkanımız, yöneticilerimiz, bazı kulüp personelleri haksız yere göz altına alındı şike iddialarıyla. 2006'da yolumuz kesildi, burada kesmek istediler, muaffak olamadılar. O dönem bu örgütün en heybetli, her şeye hakim, polise, yargıya, devlete sızmış, istediklerini yaptırıyorlar, bir başımıza kalmışız. Sahada futbolcular kora kor mücadele etmeye çalışıyor, bizler camia olarak sokakta, Metris'te, Silivri'de, Çağlayan'da, Anıtkabir'de bir mücadele veriyoruz."

"MÜTHİŞ KADROMUZ AYRILMAYA BAŞLADI"

"3 Temmmuz yaşanınca, müthiş kadromuz ayrılmaya başladı. Niang, Lugano, Santos, Emenike, Guiza, bazı Türkler... İmkanlarımız dahilinde kadro kurmakta zorlanıyoruz. Bu imkanlarla, bu ruh haliyleydik, basına sürekli tapeler veriliyor, bize saldırılıyor. "

"BU İŞİN ŞAKŞAKÇILIĞINI YAPANLAR..."

"Bugün TV'lere çıkıp, bu işin şakşakçılığını yaptığını bir tarafa koyup, sanki karşıymış gibi yapanlarla Fenerbahçe hesaplaşacaktır. O sezonu götürüyoruz ve oyuncular şampiyonluk şansını son maça kadar getirdiler. Galatasaray ile burada oynuyoruz, garip bir maçtı."

"FETÖ HALA FUTBOLUN İÇİNDEDİR"

"FETÖ aynen Türk futbolunun içindedir, yakın zamanda yeni şeyler çıkacak, göreceksiniz. Devlete çağrımdır, bu örgütü futboldan temizleyin. Burada yaşananlar sosyal kaos yarattı, kardeşi kardeşe kırdırdılar. Aramızda rekabet var ama öyle bir hale getirdiler ki nefret haline getirdiler, futbol en ayrıştırıcı unsurlardan biri oldu. Bu tahrikten dolayı baş aşağı gitti. İnşallah, tez zamanda, hala bu zihniyetin kilit noktalarda yer aldığının bir şekilde ispatı olacak. Bir fiil rol alanlar var, bir de rüzgara göre hareket eden fırsatçılar var. Bugün en büyük karşıt söylemlerde olanlar, en büyük şakşakçılardı."

"12 MAYIS, 3 NİSAN, 4 TEMMUZ..."

"12 Mayıs, 3 Temmuz, sonra 4 Nisan yaşadık, otobüsümüz kurşunlandı, Allah korusun viyadükten düşseydi, belki de dünya spor tarihinin en acı olaylarından biri yaşanacaktı. Bir saldırıydı. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işin adını koyamadı. Tekrar çağrı yapıyorum, hem 4 Nisan'ı aydınlatın, hem de 12 Mayıs'ta bu noktaya nasıl geldiğini aydınlatın. Filmin sonu önceden dizayn edilmiş gibiydi."

"BU SEFER EVDEKİLER ARIZA ÇIKARIYOR"

"3 senede çok şey yaşadık, tahminlerin ötesinde sıkıntılar yaşadık. Hiç beklemediğimiz başarısızlıklar gördük ki çok büyük fedakarlıklar yaparken, çok uğraşırken. 2006'da girerken kimseye sormadık, emrivaki yaptık. 2018'de sormadık ama söyledik öncesinde. Bu sefer, evdekiler arıza çıkarmaya başladı."

"KOKUŞMUŞ YAPININ DEĞİŞMESİ ZAMAN ALACAK"

"Daha köprünün altından çok su akar. Benim taşıdığım zihniyet, ilkeler, yapıcı rekabet, sahada kora kor rekabet, saha dışında beraber hareket edelim falan, gösteriyor ki Türkiye bu işten çok daha uzak, o noktalara gelmesi zaman alacak. Bu da ciddi maddi manevi fedakarlık gerektiriyor. İstediğiniz başarı gelmeyince de kafanıza soru işaretleri koyduğunuz biz iş. Bu kokuşmuş yapının değişmesi zaman alacak, onun içidne olup olmayacağımızı zaman gösterecek. "

"YENİDEN ADAY OLUP OLMAYACAĞIMI BİLMİYORUM"

"Ben bu seçim döneminde aday olup olmayacağımı bilmiyorum ama adaylar hemen çıksın, ne kadar çok aday, o kadar çok fayda demektir. Benin yaşadıklarımı kimse yaşamayacak. Ben aday olursam ne kadar imkanım olursa, aday olanların da olacak."

"TÜRKİYE'DE FUTBOL, FUTBOL DEĞİL"

"Fenerbahçe, enteresan bir camia. Bilhassa 3 Temmuz'dan sonra taraftar çok sahiplendi, onlar olmasa başka şeyleri konuşuyor olabilirdik ama talepkar bir camia. Trabzonspor maçından sonra söylediğimiz gibi iki günde yükseltilip, iki günde yerden yere vurulabilirsin hoca ya da futbolcuysan özellikle. Bana sağolsunlar daha sahip çıktılar. Fakat taraftarımızın şunu bilmesi lazım, futbol futbol değil bu ülkede, saha dışında çok şey oluyor, yakından takip edenler de bunu biliyor."

"TARAFTARIMIZDAN RİCAM..."

"Biz dış faktörlerle zaten boğuşuyoruz. Ben sosyal medyayı o kadar takmıyorum ama çok takan var, futbolcularımız, çalışanlarımız takıyor. Düne kadar Erol hocayı yerden yere vuruyorlardı, Trabzon maçından sonra ne kadar büyük hocaymış... Taraftarlarımızdan rica ediyorum, dış faktörlerle mücadele ederken bir de sizinle mücadele etmek zorunda kalmayalım. Siz derken, samimi taraftarları demiyorum."

"FUTBOLCUYU DEĞİL BENİ TENKİT EDİN"

"Benim her türlü samimi eleştiriye, tenkite, hakaret olmadığı sürece saygım sonsuzdur. Faydalanabildiğimden faydalanarım. Bir maç ile ne şampiyonluk havasına girsinler, bir maçla da karaları bağlamasınlar. Destek olun, tenkit edecekseniz beni tenkit edin, futbolcular etkileniyorlar, genç insanlar, sosyal medyada çok zaman geçiriyorlar. "

"SOSYAL MEDYANIN GAZINA GELMEYİN"

"Sosyal medyanın gazına gelmeyin, sizi kuran troller var. Bu troller iki türlü, bir bizim camiamızın dışında olanlar var, sizin çabuk etkilendiğinizi bildiği için nasıl şerbet vereceklerini nabza göre biliyorlar. Bir de camiamızın içinde arniyetli, gündemleri tamamen Fenerbahçe'nin dışında olan insanlar var, lütfen onların gazına gelmeyin. Başta hocamız olmak üzere tüm futbol takımı ve diğer branşları desteklemenizi sizden rica ediyorum, inşallah yolun sonu güzel olur."