Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den olay Mostafa Mohamed açıklaması! "Dirsek atan oyuncuya..."

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Antalyaspor maçında penaltılarının haksız yere iptal edildiğini belirten Sipahioğlu, PFDK tarafından 1 maçlık cezaya çarptırılan Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in cezasını da yeterli bulmadıklarını söyledi.

TRT Spor'a konuşan Metin Sipahioğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bize bir cevap hakkı doğmadıkça konuşmamayı ve kirli gündemle meşgul olmak istemiyoruz. Başka camiaların zeytinyağı gibi üste çıktığı açıklamalar üst üste geliyor. Son günlerde bazı açıklamalar oldu, hepinizin malumu.

Penaltının yangından mal kaçırır gibi iptal edilmesi belki dünya rekoru oldu ama bizim konuşma sebebimiz dünden, bugünden farklı. Biz büyük resmi göstermek istiyoruz.

90'lı yılların sonundan başlayarak bu ülke, 10 yıl TFF başkanlığı yapan ve içindeki büyük aşkı ortaya çıkarıp, hayalinin Galatasaray başkanlığı olduğunu belirten, dolayısıyla TFF başkanlığı yaptığı dönemde de takımına büyük hizmet etmiş isimleri gördü. Aynı dönemlerde ne tesadüf ki ülkemizin başbakanının takımının neredeyse her maçına gittiğini gördük, yaşadık.

"HER TÜRLÜ ALGIYI YAPTILAR"

Gerek son 25 yılda, gerek son 10 yılda, hangi camianın kendine en çok fayda sağladığı, bizim de diplere çekildiğimiz gün gibi ortadadır. Son 2 sezondaysa, Fenerbahçe'nin doğratılmasıyla sağladılar. Her türlü algıyı yaptılar. Zorlu algısıyla bizim doğratılmamızı sağladılar. Sonra da Rıdvan Dilmen Sezonu algısını yarattılar. MHK başkanı sayın Serdar Tatlı'nın bizim göreve getirdiğimizi iddia ettiler ama 'MHK başkanını göreve getirmek için çok uğraştım' açıklaması ortaya çıktı."

Gördüğünüzü, her takıma karşı çalın. Kimseden korkmayın, etkilenmeyin. Hata yapacaksanız da kendi iradenizle yapın. Geçen sene 4 dakika 17 saniye bizim golümüz incelendi. Geçen gece, hadi gri diyelim, gri pozisyonu tek açıdan 9 saniye incelediler.

"YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR!"

Galatasaray başkanının bu demecini herkes gördü.25 yıldır Türkiye'de oynanan bu tiyatronun tek bir adı var: Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır. Fenerbahçe, 2011'den beri son 10 senede sadece 1 kere şampiyon oldu. Utanmadan hala adalet diye çığırtkanlık yapıyorlar. Bu camianın yaşadıklarını başkası yaşasa belki de o kulüpler yok olurdu.

"DİRSEK ATAN OYUNCUYA 1 MAÇ CEZA VERDİLER!"

Direkt dirsek atan bir oyuncuya, PFDK bir maç ceza veriyor. Bu şunun kanıtıdır, Türk futbolu sadece bağırmalarla yönetiliyor. En az 2 olması lazım da, 1 maç ceza veriyorsanız Türk futbolu farklı denklemlerle yönetiliyor demektir. Gerçi biz bu ülkede neler gördük... Kulübümüz kuşatma altındayken, 2012 yılında rakibimizin stoperleri ve teknik direktörü sahaya çıkabilsin diye bir uygulama yapıldı. Ceza erteleme uygulaması. Kadıköy'e o sayede çıktılar. Türkiye bunları görsün ve konuşsun."