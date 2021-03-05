Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Liverpool sahasında zorlanıyor!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iç saha performansı olarak taraftarın beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, akıllara Premier Lig'de şampiyonluk yarışından kopma noktasına gelen Liverpool'u getirdi.

Hürriyet'in derlediği habere göre, ligde son olarak sahasında Chelsea'ya 1-0 mağlup olan Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 129 yıllık kulüp tarihinde Anfield Road'da ilk kez 5 maç üst üste kaybetmiş oldu.

2021 YILINDA TEK GOL

Lider Manchester City'nin 22 puan gerisine düşen Merseyside temsilcisi, 2021 yılında iç sahada oynadığı maçlarda rakip fileleri yalnızca 1 kez havalandırabildi. Bu yıl Anfield Road'da rakip kaleyi 85 kez yoklayan Liverpool, yalnızca Mohamed Salah'ın Manchester City'e penaltıdan attığı golle skor üretebildi.

ANFIELD ROAD ÇÖKTÜ

Bu sezon ligde Everton, Leicester City, Manchester United, Manchester City ve Chelsea karşısında mağlup olan Liverpool, geçen sezon şampiyonluğu getiren performansını mumla aratıyor.

Premier Lig'deki 30 yıllık şampiyonluk hasretine geçen sene son veren Liverpool, 2019-20 sezonunda bitime 7 hafta kala şampiyon olarak rekor kırmıştı.

Jurgen Klopp ve öğrencileri, Bill Shankly'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Liverpool kadrosunun 1972'nin Ocak ile Aralık ayları arasında üst üste 21 iç saha maçı kazanarak kırdığı İngiltere ligi rekorunu geçmeyi başarmıştı.

Son şampiyon Liverpool, sahasında arka arkaya 24 maç kazanmış ancak Burnley karşısında alınan beraberlikle 24 maçlık galibiyet serisi noktalanmıştı.



İÇ SAHA FOBİSİ ŞAMPİYONLUĞA MAL OLUR MU?

İngiliz basını, bu sezon sakatlıklarla boğuşan Liverpool'un genel anlamda formdan düştüğünü ifade ederken Anfield Road'un rakipler açısından caydırıcılığını kaybetmesinin ve iç sahada kaybedilen puanların şampiyonluğa mal olduğu görüşünde.

Sahasında benzer bir tabloyu paylaşan Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışına deplasman karnesiyle tutunuyor. Sarı lacivertli ekip sezon sonunda mutlu sona ulaşmak adına kuşkusuz eski Kadıköy performansına ulaşmak zorunda.

KADIKÖY KALESİ DÜŞTÜ

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışına tutunan Fenerbahçe, iç sahada ise tarihinin en kötü performanslarından birini sergiliyor.

Kadıköy'de son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertli takım, bu sezon iç sahada 5 yenilgi ve 2 beraberlik almış oldu ve evinde toplam 19 puan kaybetti.

Bu sezon 28. hafta itibariyle Kadıköy'de 5 yenilgi alan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde hiçbir sezonda daha fazla iç saha mağlubiyeti görmemişti. Sarı-lacivertliler, sahasında 1 maç daha kaybetmesi durumunda 63 yıllık Süper Lig tarihinin en kötü istatistiğine ulaşacak.

300 DAKİKAYI GEÇEN GOL HASRETİ

Sarı lacivertli takım ayrıca, Fraport TAV Antalyaspor karşısında attığı golle Kadıköy'de 300 dakikadan daha fazla süren gol hasretini dindirdi.

28 YIL SONRA TATSIZ İSTATİSTİK

Deplasmanda sergilediği başarılı performansa karşın sahasında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çeken sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz hafta aldığı Göztepe mağlubiyetiyle 28 yıl sonra ilk kez Kadıköy'de bir sezonda 5. kez mağlup olmuştu.

GALATASARAY KADIKÖY LANETİNİ GEÇEN SEZON BİTİRDİ

Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999'da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan Galatasaray, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra geçen sezon Kadıköy'de 3-1 yenerek bu kötü seriye son vermişti.

32 YIL SONRA BİR İLK

Rakibini bu sezonda da Kadıköy'de devirmeyi başaran sarı kırmızılı ekip, 32 yıl sonra art arda iki lig maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeyi başarmıştı.

BEŞİKTAŞ DA SERİYİ BİTİRDİ

Fenerbahçe deplasmanında Aboubakar (2), Necip ve N'Sakala'nın golleriyle 4-3 kazanan Beşiktaş, Kadıköy'de tam 15 yıl aradan sonra galibiyete uzanmayı başarmıştı. Siyah-beyazlılar son galibiyetini 2005 yılında yine aynı skorla almıştı.

DEPLASMANDA AVRUPA'NIN EN İYİSİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon topladığı 54 puanın 32'sini deplasmanda kazandı. Sar lacivertliler, 2.46 puanla 3 puanlı sisteme geçilen dönemin rekorunu kırdı.

Erol Bulut'un takımı, dış sahada sadece Türkiye'nin zirvesinde değil aynı zamanda Avrupa'da da tepede bulunuyor. Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde Fenerbahçe'nin bu başarısını yakalayabilen hiçbir takım bulunmuyor.

EN YAKIN TAKİPÇİSİ MILAN

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Avrupa'nın büyük liglerinde bu alanda Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi olan İtalyan ekibi Milan, 12 deplasman maçında 10 kez kazanırken, 1 kez mağlup olup 1 defa da berabere kaldı.