Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

Fenerbahçe 'nin yıldızı Mesut Özil, maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Mesut'un yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci ise Sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Fenerbahçe 'de 87. dakikada Cisse'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

Maçın uzatma dakikalarında hakem Ümit Öztürk, Pelkas ile Veysel Sarı pozisyonunda penaltı noktasını işaret etti. VAR'dan gelen izleme uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Öztürk, kararını iptal etti.