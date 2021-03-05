Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

Son dakika spor haberi: 'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

Son dakika haberi: 'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon sahasında 5 mağlubiyet 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler ezeli rakiplerin gerisinde kaldı. İşte o liste...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 20:45
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

ile , Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

Tisserand'ın hatası sonucu 12. dakikada Fredy ile öne geçti. 'nin eşitlik sayısı 83. dakikada Enner Valencia'dan geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

Fredy'nin golü, 'un ligdeki bininci golü olarak tarihe geçti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

'nin yıldızı Mesut Özil, maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Mesut'un yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci ise Sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

'de 87. dakikada Cisse'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

Maçın uzatma dakikalarında hakem Ümit Öztürk, Pelkas ile Veysel Sarı pozisyonunda penaltı noktasını işaret etti. VAR'dan gelen izleme uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Öztürk, kararını iptal etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

90+9'da ise Podolski net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

Maçın son düdüğünün ardından kulübelerin orada yaşanan gerginlikte kalecisi Boffin kırmızı kart gördü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

Bu sonucun ardından Kadıköy'deki son 3 lig maçından da galibiyet çıkaramayan puanını 55'e çıkardı. Ligdeki yenilmezlik serisi 12 maça çıkan ise 35 puana yükseldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

FENERBAHÇE İÇ SAHADA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Son olarak ile sahasında berabere kalan bu sezon sahasında çıktığı 14 maçta 7 galibiyet 5 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler iç saha performansında rakiplerinin gerisinde kaldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

İŞTE SÜPER LİG'DE İÇ SAHA PUAN DURUMU

1- BEŞİKTAŞ PUAN: 31

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

2- GALATASARAY PUAN: 30

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

3- ALANYASPOR PUAN: 30

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

4- GAZİANTEP FK PUAN: 29

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

5- KARAGÜMRÜK PUAN: 26

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

6- PUAN: 23

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

7- GÖZTEPE PUAN: 22

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

8- HATAYSPOR PUAN: 22

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

9- TRABZONSPOR PUAN: 22

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kale düştü! Ezeli rakipler fark attı

10- KONYASPOR PUAN: 20

SON DAKİKA