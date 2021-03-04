Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Kara 'Bulut'lar dağıldı! Fenerbahçe tek yürek

Son dakika spor haberleri: Kara 'Bulut'lar dağıldı! tek yürek

'de, alınan galibiyetinin ardından taraftar grupları ve sosyal medya hesapları sezon sonuna kadar ’a destek çağrısı yaptı . Başkan Koç da futbolculara, “Hocamızın arkasındayız” mesajını verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 23:56 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 01:49
Son dakika spor haberleri: Kara 'Bulut'lar dağıldı! Fenerbahçe tek yürek

deplasmanında aldığı galibiyetle üzerindeki kara bulutları dağıtan şampiyonluk için tek yürek oldu. Sarı-Lacivertliler sezon sonuna kadar 'a tam destek verecek İlk olarak taraftarlar grupları ve yüksek takipçili sosyal medya hesapları, genç hoca hakkında artık yıpratıcı eleştiri yapmama çağrısında bulundu.

"BİRLİKTE BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ"
'în haberine göre Başkan 'un da futbolculara, "Dedikodulara kulağınızı kapatın. Hocamızın her zaman arkasındayız. Başarıya birlikte ulaşacağız" ifadesini kullandığı öğrenildi.

"İÇ HESAPLAŞMA SON BULSUN"
Camiadaki ortak görüş de "İç hesaplaşma bitsin. Sezon sonuna kadar kenetlenelim" şeklinde oldu. Bu olumlu havanın sahaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

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