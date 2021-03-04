Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçına damga vuran karar! Penaltı iptal edildi

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. 1-1 eşitlikle sona eren maçın 90+2. dakikasında karşılaşmaya damga vuran bir an yaşandı.

Pelkas'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona penaltı diyen hakem Ümit Öztürk, VAR tavsiyesi sonrasında pozisyonu incelemeye gitti.

Pozisyonu inceleyen Öztürk, kararını değiştirdi ve Pelkas'ın topu elle kontrol ettiğini öne sürerek penaltıyı iptal etti.

İşte o pozisyon...





*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.