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Son dakika spor haberleri: - maçına damga vuran karar! Penaltı iptal edildi

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında 'la karşılaştı ve mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. Maçın 90+2. dakikasında Pelkas'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. VAR tavsiyesi sonucunda pozisyonu izleyen Öztürk, bu kararı iptal etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 21:21 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 21:39
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçına damga vuran karar! Penaltı iptal edildi

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. 1-1 eşitlikle sona eren maçın 90+2. dakikasında karşılaşmaya damga vuran bir an yaşandı.

Pelkas'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona penaltı diyen hakem Ümit Öztürk, VAR tavsiyesi sonrasında pozisyonu incelemeye gitti.

Pozisyonu inceleyen Öztürk, kararını değiştirdi ve Pelkas'ın topu elle kontrol ettiğini öne sürerek penaltıyı iptal etti.

İşte o pozisyon...


*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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