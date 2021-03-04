Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sonrası Erol Bulut konuştu! "Rakipler genelde kapanıyor"

Son dakika spor haberleri: - maçı sonrası konuştu! "Rakipler genelde kapanıyor"

'in 28. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Bulut, "Kendi sahamızda rakipler genelde kapanıyor. 6-3-1 veya 5-3-2 oynuyorlar. Zaman zaman kapalı savunmaları açmakta zorlanıyoruz. Bugün pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 21:48 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 21:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sonrası Erol Bulut konuştu! "Rakipler genelde kapanıyor"

'in 28. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

İlk yarı tam istediğimiz anlamda istediğimiz gibi değildi. Baskılı oyunu ilk yarıda yapamadık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kaybettiğimiz 2 puan var, bunları önümüzdeki hafta bu şekilde kaybetmememiz lazım.

Kendi sahamızda rakipler genelde kapanıyor. 6-3-1 veya 5-3-2 oynuyorlar. Zaman zaman kapalı savunmaları açmakta zorlanıyoruz. Bugün pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik.

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