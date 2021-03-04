Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sonrası Erol Bulut konuştu! "Rakipler genelde kapanıyor"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

İlk yarı tam istediğimiz anlamda istediğimiz gibi değildi. Baskılı oyunu ilk yarıda yapamadık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kaybettiğimiz 2 puan var, bunları önümüzdeki hafta bu şekilde kaybetmememiz lazım.

Kendi sahamızda rakipler genelde kapanıyor. 6-3-1 veya 5-3-2 oynuyorlar. Zaman zaman kapalı savunmaları açmakta zorlanıyoruz. Bugün pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik.