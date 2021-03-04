Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Antalyaspor maçı öncesi zeminin son halini paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli takımın bu karşılaşma öncesi 54 puanı bulunuyor. Bu mücadele öncesi en çok merak edilen konuların başında Ülker Stadyumu'nun zemini geliyordu...

Fenerbahçe'nin, Göztepe ile oynadığı son iç saha karşılaşmasındaki bozuk görüntüsü dikkat çeken Ülker Stadyumu zemininin son hali, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Sahanın, bir önceki iç saha müsabakasına nazaran çok daha iyi hale geldiği görüldü.

GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ ZEMİN

ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ ZEMİN