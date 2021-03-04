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Son dakika spor haberi: maçı öncesi zeminin son halini paylaştı

Son dakika haberleri... 'in 28. haftasında bu akşam sahasında 'u konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabı da 'nun zemininin son halini paylaştı. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 14:19 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 14:20
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Antalyaspor maçı öncesi zeminin son halini paylaştı

'in 28. haftasında , bu akşam evinde Fraport TAV 'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli takımın bu karşılaşma öncesi 54 puanı bulunuyor. Bu mücadele öncesi en çok merak edilen konuların başında 'nun zemini geliyordu...

Fenerbahçe'nin, ile oynadığı son iç saha karşılaşmasındaki bozuk görüntüsü dikkat çeken Ülker Stadyumu zemininin son hali, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Sahanın, bir önceki iç saha müsabakasına nazaran çok daha iyi hale geldiği görüldü.

GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ ZEMİN

ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ ZEMİN

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