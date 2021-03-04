Khabib Nurmagomedov'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ve Ibrahimovic..."

Khabib Nurmagomedov, katıldığı bir youtube programında flaş ifadeler kullandı. Futbola olan merakı ile bilinen emekli boksör, futbolda kendisini deneyebileceğini ifade etti.

PROFESYONEL FUTBOL OYNAMAK İSTİYOR

Dünyaca ünlü boksör, yaptığı konuşmada futbolu profesyonel olarak oynayabileceğini işaret ederken, bu konuda ciddi olduğunu kaydetti. Nurmagedov, "Dürüst olmak gerekirse, ilginç bir şey denemek istiyorum. Bokstan sıkıldım. Gerçek bir rekabet istiyorum." dedi.

"FENERBAHÇE VE ZLATAN TEKLİF YAPTI"

Nurmagedov konuşmasının devamında, "El-Vasl adlı bir kulüpten teklif aldım. Ayrıca, Fenerbahçe de kendilerine katılmamı teklif etti. Zlatan Ibrahimovic de, Milan'a davet etti." dedi.





