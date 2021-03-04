Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin altyapı oyuncusu Aziz Eren Balaban Valencia ve Fulham'ın radarında

'nin altyapı oyuncusu ve 'ın radarında

'nin U14 takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken için kulüpleri devreye girdi. Genç futbolcu için ekibi ile Kulübü'nün radarına girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 12:11
Fenerbahçe'nin altyapı oyuncusu Aziz Eren Balaban Valencia ve Fulham'ın radarında

'nde başlayan futbolculuk kariyerini ardından ise altyapısında sürdüren 14 yaşındaki futbolcu, başarılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. takımında gösterdiği performansı ile ekibi 'nın dikkatini çeken için ailesi ve menajeri ile yapılan ilk görüşme ise olumlu sonuçlandı. Valencia'nın haricinde ekibi yetkililerince de izlenen Balaban için her iki kulüpten olumlu raporlar hazırlandı. Gelecek sene oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen iki kulüp, ailesi ve menajerinden dönüş bekliyor.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR!
Öte yandan Dikilitaş Spor Kulübü'nün ardından formasını giydiği Beşiktaş'ın transferi için girişimde olduğunu ve genç futbolcuyu renklerine yeniden bağlamak istediği öğrenildi.

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