Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Antalyaspor maçı öncesi Caner Erkin'den flaş paylaşım!

maçı öncesi Erkin'den flaş paylaşım!

'nin 'u konuk edeceği karşılaşma öncesi Erkin'den paylaşım geldi. maçı kadrosuna alınmayan ve Antalyaspor mücadelesinde de forma giymesi beklenmeyen deneyimli , sosyal medya hesabından takımına başarılar diledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 16:31
Fenerbahçe Antalyaspor maçı öncesi Caner Erkin'den flaş paylaşım!

'in 28. haftasında ile kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak olan zorlu müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. deplasmanından 3 puanla dönen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. ise 2021 yılındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Kanarya'nın sürpriz bir şekilde Trabzonspor kafilesine dahil etmediği Erkin'in Antalyaspor maçında da forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör 'un mevkisinde 'a şans vereceği belirtildi.

CANER'DEN PAYLAŞIM GELDİ!
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u ağırlayacağı karşılaşma öncesi 'den paylaşım geldi. Deneyimli sol bek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımına başarılar diledi.

İşte o paylaşım...

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