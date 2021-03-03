Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de bütün planlar galibiyet üzerine kuruluyor.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de bütün planlar galibiyet üzerine kuruluyor.
Derbide Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunan sarı-lacivertliler sahasında hata yapmak istemiyor.
Ligin zorlu ekiplerinden Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de Erol Bulut'un sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde netleşti.
Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'yle ilgili karar verildi.
CANER ERKİN YİNE YOK!
Trabzonspor kadrosuna alınmayan Caner Erkin'in Antalyaspor karşılaşmasında da ilk 11'de yer alması beklenmiyor. Deneyimli sol bekin yerine Novak'ın forma giyeceği öğrenildi.
MERT HAKAN VE SERDAR AZİZ CEZALI!
Trabzonspor derbisinde gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz sahadaki yerlerini alamayacak.
İRFAN CAN KAHVECİ KULÜBEDE!
Fenerbahçe'nin Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci sakatlığını tamamen atlattı. Hazır olduğu mesajını veren 25 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlayacak.
GUSTAVO YİNE YOK!
Takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam eden Brezilyalı futbolcunun henüz hazır olmadığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun 29. haftada oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i
ALTAY
GÖKHAN GÖNÜL
SZALAI
TISSERAND
NOVAK
OZAN TUFAN
JOSE SOSA
MESUT ÖZİL
PELKAS
OSAYI SAMUEL
THIAM