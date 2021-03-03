Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

Son dakika spor haberleri: 'tan ve kararı! İşte 'nin maçı 11'i

'u deplasmanda mağlup ederek rahat bir nefes alan 'de tüm gözler maçına çevrildi. 'in 28. haftasında 'de Antalyaspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan sarı-lacivertlilerin galibiyetten başka bir düşüncesi yok. Puan kaybına tahammülü olmayan 'da teknik heyet işi sıkı tutuyor. , sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Luiz ve 'yle ilgili kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 11:53 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 12:04
Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

Spor Toto 'in 28. haftasında 'u konuk edecek olan 'de bütün planlar galibiyet üzerine kuruluyor.

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

Derbide 'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunan sarı-lacivertliler sahasında hata yapmak istemiyor.

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

Ligin zorlu ekiplerinden 'u konuk edecek olan 'de 'un sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde netleşti.

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Luiz ve 'yle ilgili karar verildi.

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

CANER ERKİN YİNE YOK!
kadrosuna alınmayan Caner Erkin'in karşılaşmasında da ilk 11'de yer alması beklenmiyor. Deneyimli sol bekin yerine Novak'ın forma giyeceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

MERT HAKAN VE SERDAR AZİZ CEZALI!
derbisinde gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz sahadaki yerlerini alamayacak.

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

İRFAN CAN KAHVECİ KULÜBEDE!
'nin Başakşehir'den kadrosuna kattığı sakatlığını tamamen atlattı. Hazır olduğu mesajını veren 25 yaşındaki oyuncu, maçına yedek kulübesinde başlayacak.

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

GUSTAVO YİNE YOK!
Takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam eden Brezilyalı futbolcunun henüz hazır olmadığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun 29. haftada oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

ALTAY

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

GÖKHAN GÖNÜL

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

SZALAI

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

TISSERAND

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

NOVAK

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

OZAN TUFAN

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

JOSE SOSA

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

MESUT ÖZİL

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

PELKAS

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

OSAYI SAMUEL

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

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