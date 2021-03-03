Haberler Fenerbahçe Razvan Lucescu Fenerbahçe için yeşil ışık yaktı! "Gelecekte..."

için yeşil ışık yaktı! "Gelecekte..."

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde, 'un olası ayrılığı sonrası hoca adayları arasında bulunan açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam, kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusunu içtenlikle cevapladı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 11:52 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 12:03
Razvan Lucescu Fenerbahçe için yeşil ışık yaktı! "Gelecekte..."

'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen 'dan flaş sözler... Başarılı Rumen teknik adam, Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor galibiyeti sonrası hoca değişimini askıya alan Fenerbahçe'de, listenin en üst sırasında Lucescu'nun olduğu aktarılırken, genç teknik adam konuşmasında kapıyı açık bıraktı.

"GELECEKTE..."
Razvan Lucescu, Yunan basınına verdiği ifadede, "Şu anda ailemle Maldivlerde tatildeyim. Sakinleşmeye ve zamana ihtiyacım vardı. Gelecekte neler olacak göreceğiz." dedi.


SON DAKİKA