Razvan Lucescu Fenerbahçe için yeşil ışık yaktı! "Gelecekte..."

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Razvan Lucescu'dan flaş sözler... Başarılı Rumen teknik adam, Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor galibiyeti sonrası hoca değişimini askıya alan Fenerbahçe'de, listenin en üst sırasında Lucescu'nun olduğu aktarılırken, genç teknik adam konuşmasında kapıyı açık bıraktı.

"GELECEKTE..."

Razvan Lucescu, Yunan basınına verdiği ifadede, "Şu anda ailemle Maldivlerde tatildeyim. Sakinleşmeye ve zamana ihtiyacım vardı. Gelecekte neler olacak göreceğiz." dedi.





