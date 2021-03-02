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Son dakika haberleri | 'in durumu belli oldu!

'in 27. haftasında deplasmanda 'u 1-0 mağlup eden 'de, maç kadrosuna alınmamıştı. Teknik direktör 'tan özür dilediği belirtilen Erkin'in, yeniden kadroya dahil edileceği öğrenildi. | Son dakikla haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 11:51
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Caner Erkin'in durumu belli oldu!
'de durumu en çok merak edilen isim 'a götürülmeyen oyuncunun kadro dışı bırakılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi. 'tan özür dileyen tecrübeli oyuncunun maçı kadrosunda olması bekleniyor.
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