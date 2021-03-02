Son dakika Fenerbahçe haberleri | Caner Erkin'in durumu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, Caner Erkin maç kadrosuna alınmamıştı. Teknik direktör Erol Bulut'tan özür dilediği belirtilen Erkin'in, yeniden kadroya dahil edileceği öğrenildi. | Son dakikla FB haberleri Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isim Caner Erkin... Trabzon'a götürülmeyen oyuncunun kadro dışı bırakılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi. Erol Bulut'tan özür dileyen tecrübeli oyuncunun Antalya maçı kadrosunda olması bekleniyor.