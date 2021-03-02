Alex’ten sonra F.Bahçe’ye gelen en iş bitirici virtüöz | Pelkas de Souza

Fenerbahçe'nin sezon başında PAOK'tan renklerine bağladığı Dimitrios Pelkas performansıyla takımı sırtlıyor. Yunan orta saha, 18'i Süper Lig 2'si Türkiye Kupası olmak üzere bu sezon forma giydiği 20 maçta 6 gol, 5 da asist üretti. Çubuklu ile tanıştığı ilk karşılaşmasında Göztepe filelerini havalandırarak parlak bir başlangıç yapan Pelkas, Sivas BLD (Kupa), Gaziantep FK, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve Trabzonspor maçlarında ağları sarstı.

TEKNİK, ZEKİ, BİTİRİCİ

Sarı-lacivertliler, Pelkas'ın gol attığı 6 karşılaşmanın 5'inde sahadan galip ayrılırken, sadece Gaziantep deplasmanında puan kaybetti (1-3). 27 yaşındaki futbolcu, ligde ayrıca Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında 2'şer, Erzurum ve Kayseri mücadelelerinde 1'er asist gerçekleştirdi. Dört maçın da tamamı kazanıldı. Tekniği ve oyun zekası yüksek olan Pelkas; bitiricilikteki ustalığı ile Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'ya benzetiliyor.

PAOK'ta geçen sezon 27 maçta elde ettiği 7 gol, 3 asistlik performansı geride bırakan Pelkas, Fenerbahçe'de en etkili sezonlarından birine imza atıyor. 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en iyi sezonunu ise 2017-18'de PAOK'ta yaşadı; 36 maçta 12 gol, 11 asist kaydetti.

RUBİN KAZAN'DAN 15 MİLYON EURO!

Pelkas'ın golü Komşu'da da manşetlere çıktı. Metrosport, "Pelkas, F.Bahçe taraftarının dudağında bir şarkıya dönüştü" ifadelerine yer verirken, Newsit, "Yunan düellosunda kazanan Pelkas oldu" dedi. Bazı gazeteler ise ara transferde Rubin Kazan'ın Pelkas için 15 milyon euro teklif ettiğini, F.Bahçe'nin reddettiğini yazdı.