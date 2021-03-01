Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Zorya'ya kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna'yı sallıyor!

Son dakika spor haberi: 'nin 'ya kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh 'yı sallıyor!

Son dakika spor haberleri... 'nin ekibi 'ya kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, ile oynanan maçta müthiş bir asiste imzasını attı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 09:47
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Zorya'ya kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna'yı sallıyor!

'nin, sezon başında takımlarından 'ya kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh dikkat çekici performansına devam ediyor. Genç futbolcu takımının ile oynadığı maçın son anlarında yaptığı asistle adından söz ettirdi.

'nın 90+4. dakikada attığı golün asistini yapan İranlı futbolcu, attığı depar ve çalımlarla alkışları topladı ve basınında manşetleri süsledi.

Allahyar ayrıca Sport.ua adlı site tarafından 8 puanla maçın en iyi oyuncusu seçildi. Sayyadmanesh, tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

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