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Son dakika haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli 3 isme büyük övgü!

'in 27. haftasında deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla zirveden kopmayan sarı-lacivertliler rakibiyle arasındaki puan farkını da 6'ya yükseltti. Maçın ardından karşılaşmayı yorumlayan yazarı , Trabzonsporlu 3 futbolcuyu eleştirirken Fenerbahçeli üç isme ise övgü yağdırdı. İşte o yazı... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 08:58
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli 3 isme büyük övgü!

Hafta ortasında Nazım, Caner ve Ozan'ın maçında olmayacağı söylense karşılaşmayı kafasında oynayan herkes bu deplasmanın çok daha zorlu geçeceğini söylerdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli 3 isme büyük övgü!

'un sağ bekte Gökhan, sol bekte ve ortada tercihleri, rakip analizden daha çok disiplin kararlarının tezahürüydü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli 3 isme büyük övgü!

'nin kazanmaktan başka çaresinin olmadığı maçta, oyunu rakip sahaya yıkacağı belliydi ancak , ilk yarıda ne oyunu dengeleyebildi ne de geçiş hücumlarında başarılı olabildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli 3 isme büyük övgü!

İlk yarının golsüz bitme sebebi ise 'nın ikinci yarıda kenardan ilk hamle yapan isim olması gerekiyordu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli 3 isme büyük övgü!

'de ve 'ın ikinci yarıda geriye koşmakta zorlanacağı dakikalarda gelen değişiklikler ve Pelkas'ın nefis golü hem tabelayı değiştirdi hem de son 20'de Fenerbahçe'yi ayakta tuttu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli 3 isme büyük övgü!

'de , , Pelkas iyi oyunlarıyla ön plana çıkarken 'da, kazanması halinde şampiyonluk yarışının içine dalacak olan takımda, , Bakasetas ve Flavio gibi isimler hayal kırıklığı yaşattılar.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli 3 isme büyük övgü!

'nın 'Zor gol yiyorum. Öyle ya da böyle bir gol bulursam kazanırım' fikri dün akşam çok korkak kaldı. ise 11'i ve oyun planı ile bu sezonki en cesur kararlarını verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli 3 isme büyük övgü!

Bu galibiyetle , 3 puandan daha fazlasını kazandı. ise yarışta tam sol şeride geçecekken maçında olduğu gibi yine vites küçülttü.

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