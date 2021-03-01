Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli 3 isme büyük övgü!

Hafta ortasında Nazım, Caner ve Ozan'ın Trabzonspor maçında olmayacağı söylense karşılaşmayı kafasında oynayan herkes bu deplasmanın çok daha zorlu geçeceğini söylerdi.
Hafta ortasında Nazım, Caner ve Ozan'ın Trabzonspor maçında olmayacağı söylense karşılaşmayı kafasında oynayan herkes bu deplasmanın çok daha zorlu geçeceğini söylerdi.
Erol Bulut'un sağ bekte Gökhan, sol bekte Szalai ve ortada Mert Hakan tercihleri, rakip analizden daha çok disiplin kararlarının tezahürüydü.
Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresinin olmadığı maçta, oyunu rakip sahaya yıkacağı belliydi ancak Trabzonspor, ilk yarıda ne oyunu dengeleyebildi ne de geçiş hücumlarında başarılı olabildi.
İlk yarının golsüz bitme sebebi Uğurcan ise Abdullah Avcı'nın ikinci yarıda kenardan ilk hamle yapan isim olması gerekiyordu.
Fenerbahçe'de Mesut ve Mert Hakan'ın ikinci yarıda geriye koşmakta zorlanacağı dakikalarda gelen değişiklikler ve Pelkas'ın nefis golü hem tabelayı değiştirdi hem de son 20'de Fenerbahçe'yi ayakta tuttu.
Fenerbahçe'de Szalai, Sosa, Pelkas iyi oyunlarıyla ön plana çıkarken Trabzon'da, kazanması halinde şampiyonluk yarışının içine dalacak olan takımda, Ekuban, Bakasetas ve Flavio gibi isimler hayal kırıklığı yaşattılar.
Abdullah Avcı'nın 'Zor gol yiyorum. Öyle ya da böyle bir gol bulursam kazanırım' fikri dün akşam çok korkak kaldı. Erol Bulut ise 11'i ve oyun planı ile bu sezonki en cesur kararlarını verdi.
Bu galibiyetle Fenerbahçe, 3 puandan daha fazlasını kazandı. Trabzonspor ise yarışta tam sol şeride geçecekken Galatasaray maçında olduğu gibi yine vites küçülttü.