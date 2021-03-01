Mesut’tan tripli tepki

Özil, Bulut’un kendisini oyundan alması sonrası yüzüne bakmadı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 22:44Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
F.BAHÇE'NİN yıldızı Mesut Özil, derbide kendinden beklenen performansı gösteremedi. 32 yaşındaki futbolcu, 66 dakika sahada kalırken ataklara ve savunmaya yardımda yetersiz kaldı. Teknik direktör Erol Bulut da Mesut'u kenara çekip Samatta'yı sahaya sürdü. Ancak tecrübeli oyuncu tabelada numarasını görünce hayal kırıklığı yaşadı. Sahadan çıkınca Erol Bulut'un yüzüne bakmayan Mesut, hocanın kendisini tebrik etmesini de soğuk bir şekilde geçiştirdi.