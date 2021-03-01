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Mesut’tan tripli tepki

Özil, Bulut’un kendisini oyundan alması sonrası yüzüne bakmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 22:44 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Mesut’tan tripli tepki
F.BAHÇE'NİN yıldızı , derbide kendinden beklenen performansı gösteremedi. 32 yaşındaki futbolcu, 66 dakika sahada kalırken ataklara ve savunmaya yardımda yetersiz kaldı. Teknik direktör da Mesut'u kenara çekip Samatta'yı sahaya sürdü. Ancak tecrübeli oyuncu tabelada numarasını görünce hayal kırıklığı yaşadı. Sahadan çıkınca Erol Bulut'un yüzüne bakmayan Mesut, hocanın kendisini tebrik etmesini de soğuk bir şekilde geçiştirdi.
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