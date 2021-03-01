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General Pelkas!

Yunan yıldız , zorlu mücadelesinde ceza sahası dışından muhteşem bir şutla ’ı avlayıp dev karşılaşmanın yıldızı oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 22:34 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
General Pelkas!

'daki kritik mücadeleye mührünü vurdu. 'nin Yunan yıldızı attığı golle takımına 3 puanı kazandırırken, maçın adamı oldu. Sakatlığının ardından ilk kez onbirde sahaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu sol kanatta oyuna başladı. çıktıktan sonra gerçek yeri forvet arkasına geçen Pelkas, 76'da rakip yarı alanda buluştuğu topu sürdükten sonra ceza sahası dışından harika vurdu; uzandı ama nafile...

4 GOLÜ DEPLASMANDA
'de bu sezon 18. maçında 5'inci golünü atan Dimitris Pelkas, 6 tane de asist yaptı. 'ı (6 gol+4 asist) geride bırakıp Fenerbahçe'nin ligde skora en çok katkı yapan ismi oldu. Başarılı futbolcu ayrıca 5 golünün 4'ünü deplasmanlarda attı. Değerini daha da artırdı. 86'ıncı dakikada yerini 'a bırakan Pelkas'ı takım arkadaşları, teknik heyet ve yöneticiler maçtan sonra tek tek tebrik etti.

"ŞAMPİYON OLMAMIZ GEREKİYOR"
Eski takımı 'a karşı forma giyen , "Benim için gerçekten özel bir maçtı. Burada güzel zamanlarım geçti. Artık Fenerbahçe'deyim. Çok çalıştık. Başta oyuna hakimdik. Sonra işler biraz karıştı ama sonuç olarak buradan çıktık. 'de çok zaman geçirdim. Bu ligde şampiyonluk son ana kadar belli olmuyor. En iyi mücadelemizi vermeliyiz son ana kadar. Şampiyon olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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