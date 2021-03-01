General Pelkas!

Trabzon'daki kritik mücadeleye Dimitris Pelkas mührünü vurdu. Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı attığı golle takımına 3 puanı kazandırırken, maçın adamı oldu. Sakatlığının ardından ilk kez onbirde sahaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu sol kanatta oyuna başladı. Mesut Özil çıktıktan sonra gerçek yeri forvet arkasına geçen Pelkas, 76'da rakip yarı alanda buluştuğu topu sürdükten sonra ceza sahası dışından harika vurdu; Uğurcan uzandı ama nafile...

4 GOLÜ DEPLASMANDA

Süper Lig'de bu sezon 18. maçında 5'inci golünü atan Dimitris Pelkas, 6 tane de asist yaptı. Mame Thiam'ı (6 gol+4 asist) geride bırakıp Fenerbahçe'nin ligde skora en çok katkı yapan ismi oldu. Başarılı futbolcu ayrıca 5 golünün 4'ünü deplasmanlarda attı. Değerini daha da artırdı. 86'ıncı dakikada yerini Filip Novak'a bırakan Pelkas'ı takım arkadaşları, teknik heyet ve yöneticiler maçtan sonra tek tek tebrik etti.

"ŞAMPİYON OLMAMIZ GEREKİYOR"

Eski takımı Trabzonspor'a karşı forma giyen Jose Sosa, "Benim için gerçekten özel bir maçtı. Burada güzel zamanlarım geçti. Artık Fenerbahçe'deyim. Çok çalıştık. Başta oyuna hakimdik. Sonra işler biraz karıştı ama sonuç olarak buradan çıktık. Türkiye'de çok zaman geçirdim. Bu ligde şampiyonluk son ana kadar belli olmuyor. En iyi mücadelemizi vermeliyiz son ana kadar. Şampiyon olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.