Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi

Süper Lig'de heyecan dorukta! 27. hafta mücadelesinde çıkışta olan Trabzonspor ile son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan, son olarak Göztepe'ye yenilen Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın eksikleri, son durumları, muhtemel 11'leri ve maçın yayınlanacağı kanal ile yayın saati merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 28 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin, 27. haftada oynanacak Trabzonspor mücadelesine şu 11 ile çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Valencia, Mesut, Pelkas, Thiam
CANER ERKİN TRABZON'A GÖTÜRÜLMEDİ
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan ve Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede oyundan alınırken tepki gösteren Caner Erkin, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.
TRABZONSPOR'UN FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ
Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı çıkması beklenen 11 şu şekilde;
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Kamil, Berat, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
TRABZONSPOR'DA 3 İSİM KART SINIRINDA!
Fenerbahçe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İki stoper Edgar İe ve Vitor Hugo'nun haricinde önlerinde oynayan Abdulkadir Parmak da sınırda.