Haberler Fenerbahçe Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi

Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi

'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Liderlik yarışındaki rakipleri ve 'ın 3'er puan aldığı haftada hata yapmak istemeyen iki takım da 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadele öncesinde ve 'un muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? kadroda yer alacak mı? oynuyor mu? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 15:09
Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi

'de heyecan dorukta! 27. hafta mücadelesinde çıkışta olan Trabzonspor ile son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan, son olarak 'ye yenilen Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın eksikleri, son durumları, muhtemel 11'leri ve maçın yayınlanacağı kanal ile yayın saati merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 28 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak.

Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi

FENERBAHÇE'NİN TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin, 27. haftada oynanacak Trabzonspor mücadelesine şu 11 ile çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe: Altay, Sangare, , , , , Sosa, Valencia, , Pelkas, Thiam

CANER ERKİN TRABZON'A GÖTÜRÜLMEDİ

'in 26. haftasında oynanan ve 'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede oyundan alınırken tepki gösteren , Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi

TRABZONSPOR'UN FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı çıkması beklenen 11 şu şekilde;

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, , , Kamil, Berat, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

TRABZONSPOR'DA 3 İSİM KART SINIRINDA!

Fenerbahçe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İki stoper Edgar İe ve Vitor Hugo'nun haricinde önlerinde oynayan Abdulkadir Parmak da sınırda.

Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi

SAVUNMAYI SOSA VE MESUT ÖZİL'İN PASLARI AÇACAK!

Fenerbahçe, Trabzonspor'un başarılı savunmasını dünyaca ünlü yıldız Özil ve eski Trabzonsporlu Jose Sosa'nın pasları ile geçmeye çalışacak.

F.Bahçe'de Trabzonspor maçı öncesi son detaylar! F.Bahçe'de Trabzonspor maçı öncesi son detaylar!
Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi

BERAT ÖZDEMİR VE BAKASETAS GÜVEN VERİYOR!

Ara transfer döneminde Trabzonspor kadrosuna katılan Bakasetas ile Berat Özdemir, orta sahada sergiledikleri performansla taraftara güven veriyor. Sosyal medyada yapılan anketlerde taraftarın en güvendiği futbolcular arasında bu ikili de yer alıyor.

Fırtına'da F.Bahçe maçı öncesi son detaylar! Fırtına'da F.Bahçe maçı öncesi son detaylar!
Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi

İki takım arasında Trabzon'da oynanan son 4 müsabakada Fenerbahçe'nin galibiyeti bulunmuyor. Trabzon'da 3'ü lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 maçın 3'ünü Trabzonspor kazandı, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 7 golüne, Fenerbahçe 4 golle cevap verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında deplasmanda son galibiyetini 26 Aralık 2016'da 3-0'lık skorla elde etti..

SON DAKİKA