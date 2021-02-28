Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'tan Mesut Özil yorumu! "Yapmamız gerekenleri bize söyledi"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın ceza sahası dışından attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın çok iyi bir performans gösterdiğini vurgulayan Mert Mert Hakan Yandaş: "Bizim için kritik bir dönemeçti. Takım ve camia olarak uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olduğumuz için kırılgan bir yapıdaydık. Yanımızda olmayan arkadaşlarımızla konuştuğumuz her şey kazanmaya yönelikti. Skor daha farklı olabilirdi. Uğurcan çok iyiydi" dedi.



"MESUT ÖZİL İNANILMAZ BİRİ"

Mesut Özil hakkında da konuşan Mert Hakan, "Mesut ağabeyin kaldırmadığı kupa yok. Ondan ne kaparsam kar. İnsan olarak da çok büyük karakter. İnanılmaz biri. Onla zaman geçirmeye çalışıyorum. Sağolsun bizle çok ilgili. Saha içinde yapmamız gerekenleri bize söyledi. Pas oyununu da harika oynadık bugün" dedi.

Fenerbahçe'nin artık kazana kazana gideceğini vurgulayan Mert Hakan, "Taraftarlarımız, bundan sonra hep bu oyunu seyredecek. Kazana kazana gideceğiz" ifadelerini kullandı.