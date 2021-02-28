Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'tan Mesut Özil yorumu! "Yapmamız gerekenleri bize söyledi"

Son dakika spor haberleri: maçı sonrası Yandaş'tan yorumu! "Yapmamız gerekenleri bize söyledi"

Deplasmanda 'u 1-0 mağlup eden ve zirve yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran 'de Yandaş maç sonu açıklamalarda bulundu. Bundan sonra kazana kazana gideceklerini vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, 'in saha içinde yapmaları gerektiği şeyleri söylediğini ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 22:11
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'tan Mesut Özil yorumu! "Yapmamız gerekenleri bize söyledi"

'in 27. haftasında 'a konuk olan , 'ın ceza sahası dışından attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Sarı-lacivertlilerde Yandaş, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Çakır'ın çok iyi bir performans gösterdiğini vurgulayan Mert : "Bizim için kritik bir dönemeçti. Takım ve camia olarak uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olduğumuz için kırılgan bir yapıdaydık. Yanımızda olmayan arkadaşlarımızla konuştuğumuz her şey kazanmaya yönelikti. Skor daha farklı olabilirdi. Uğurcan çok iyiydi" dedi.


"MESUT ÖZİL İNANILMAZ BİRİ"
hakkında da konuşan Mert Hakan, "Mesut ağabeyin kaldırmadığı kupa yok. Ondan ne kaparsam kar. İnsan olarak da çok büyük karakter. İnanılmaz biri. Onla zaman geçirmeye çalışıyorum. Sağolsun bizle çok ilgili. Saha içinde yapmamız gerekenleri bize söyledi. oyununu da harika oynadık bugün" dedi.

Fenerbahçe'nin artık kazana kazana gideceğini vurgulayan Mert Hakan, "Taraftarlarımız, bundan sonra hep bu oyunu seyredecek. Kazana kazana gideceğiz" ifadelerini kullandı.

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