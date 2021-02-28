Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye gelmeyen Eran Zahavi Hollanda'da tarih yazıyor!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen ancak PSV Eindhoven'a imza atan Eran Zahavi, Hollanda'da gündem oldu.

Guangzhou R&F'den ayrıldıktan sonra bonservis bedeli olmadan PSV'ye transfer olan 33 yaşındaki İsrailli hücum oyuncusu, performansıyla takımının en iyisi oldu. Zahavi, PSV formasıyla çıktığı 24 maçta 13 gol atıp 4 asist yaptı ve tam 17 gole direkt katkıda bulundu.

Eran Zahavi, Hollanda'da 2018'den beri şampiyonluğu Ajax'a kaptıran takımını da zirve yarışının içinde tuttu. Zahavi, Ajax'a karşı bu sezon oynadığı 2 maçta 3 gol birden attı. Zahavi, 2012/13'te Jeremain Lens'in performansından sonra bunu başaran ilk PSV oyuncusu oldu.