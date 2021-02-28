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Son dakika spor haberi: maçı sonrası Pelkas'tan açıklamalar!

Son dakika spor haberi... 'in 27. haftasında kritik deplasmanından 3 puanla dönen 'de galibiyeti getiren golü kaydeden Pelkas maç sonu açıklamalarda bulundu. Pelkas yaptığı açıklamada "Mutlu olmak istiyorsak perşembe günü de kazanmalıyız" dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 22:05
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas'tan açıklamalar!

Zorlu derbisinin ardından açıklamalarda bulunan Pelkas perşembe günü de kazanmak zorunda olduklarını ifade ederken, "Bizim açımızdan zor bir maçtı. İyi oynadık. İlk yarı iyi bir performans ortaya koyduk. İkinci yarının ilk 20 dakikasında da iyiydik. Maçı hak ettik. Gol attığım için de çok mutluyum. Takımıma yardım ettim. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Mutlu olmak istiyorsak perşembe günü de kazanmalıyız" dedi.

Takım için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Pelkas, "Geleceği düşünmemeliyiz. Hedefe giden yola, oyun oyun bakmalıyız. Geliştirmemiz gereken yerlere odaklanmalıyız. Ben de elimden geleni vermeye çalışıyorum. Takımımı da tebrik ediyorum. Çalışmaya, kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

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