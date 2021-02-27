Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin'den paylaşım!

Trabzonspor ile kritik maçta karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de flaş bir Caner Erkin gelişmesi yaşandı. 32 yaşındaki oyuncu, son idmanda takımla çalışmasına rağmen teknik direktör Erol Bulut'un tercihiyle derbi kafilesine alınmadı. Caner Erkin, Sarı-lacivertli takımın Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıklamasının hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Derbide kadroda yer almayan deneyimli sol bek, Instagram hesabından Fenerbahçe formasını öperken bir fotoğrafını paylaştı.