Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin'den paylaşım!

Son dakika spor haberleri: 'de maçı kadrosuna alınmayan 'den paylaşım!

Son dakika spor haberleri: 'de teknik direktör , 'e derbisinin kadrosunda yer vermedi. Deneyimli sol bek, kadronun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:53 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:59
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin'den paylaşım!

ile kritik maçta karşı karşıya gelecek olan 'de flaş bir gelişmesi yaşandı. 32 yaşındaki oyuncu, son idmanda takımla çalışmasına rağmen teknik direktör 'un tercihiyle derbi kafilesine alınmadı. Caner Erkin, Sarı-lacivertli takımın Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıklamasının hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Derbide kadroda yer almayan deneyimli sol bek, Instagram hesabından Fenerbahçe formasını öperken bir fotoğrafını paylaştı.

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