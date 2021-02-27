Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Korkutan istatistik...

Son dakika spor haberleri: 'de Gustavo şoku! Korkutan istatistik...

Son dakika haberi: 'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi ile birlikte , ve kamp kadrosuna dahil edilmezken, 'da sakatlığı devam eden Gustavo ile ilgili de korkutan bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar.... | FB spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 19:17 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 19:22
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Korkutan istatistik...

GEÇEN SEZON 3 MAÇTA 2 MAĞLUBİYET

2019/20 sezonunun 4. haftası itibariyle 'ye katılan ve 28 lig maçına çıkan , 3 maç kaçırdı. Gustavo'nun olmadığı maçlarda Fenerbahçe; Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1, Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Korkutan istatistik...

Ligin son haftasındaki Rizespor karşılaşmasında ise 3-1'lik skorla kazanan oldu. Gustavo, Galatasaray derbisinde sarı kart cezası, diğer iki maçta ise sakatlığı nedeniyle görev alamadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Korkutan istatistik...

BU SEZON 5 MAÇ KAÇIRDI

2020/21 sezonunda Gustavo, 4 lig ve 1 kupa maçı kaçırdı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Korkutan istatistik...

DENİZLİ'DE GALİBİYET

Gustavo'nun sarı kart cezalısı olduğu maçta , Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ancak maçın yıldızlaşan ismi kaleci Altay Bayındır oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Korkutan istatistik...

GUSTAVO'SUZ KADIKÖY'DE YÜZ GÜLMÜYOR

Gustavo'nun sakatlandığı Hatayspor maçında, sarı lacivertliler Brezilyalı yıldızdan yoksun oynadığı bölümde çok zorlansa da 2-1 kazandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Korkutan istatistik...

Gustavo'suz çıkılan Galatasaray derbisinde , sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Göztepe'ye ise Kadıköy'de 1-0 kaybetti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Korkutan istatistik...

GUSTAVO'SUZ KUPAYA VEDA

, Gustavo'suz çıktığı Başakşehir maçında da uzatmalar sonucunda 2-1 kaybetti ve kupaya veda etti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Korkutan istatistik...

F.BAHÇE GUSTAVO'SUZ BÜYÜK MAÇLARI KAZANAMIYOR

, geride kalan süreçte olmadan 8 maça çıktı. Sarı lacivertli ekipler, bu maçlarda 3 galibiyet ve 5 mağlup etti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Korkutan istatistik...

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı Gustavo'suz 4 maça çıkan , 4 mağlubiyet aldı.

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