Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Korkutan istatistik...

Spor toto Süper Lig2in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Spor toto Süper Lig2in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Caner Erkin, İrfan Can Kahveci ve Sadık Çiftpınar kadroya alınmad
GUSTAVO'SUZ FENERBAHÇE SIKINTI YAŞIYOR
Gustavo'nun olmadığı dönemde ise Fenerbahçe saha içerisinde zorluk çekti ve iyi skor almakta güçlük yaşadı.
GEÇEN SEZON 3 MAÇTA 2 MAĞLUBİYET
2019/20 sezonunun 4. haftası itibariyle Fenerbahçe'ye katılan ve 28 lig maçına çıkan Luiz Gustavo, 3 maç kaçırdı. Gustavo'nun olmadığı maçlarda Fenerbahçe; Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1, Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Ligin son haftasındaki Rizespor karşılaşmasında ise 3-1'lik skorla kazanan Fenerbahçe oldu. Gustavo, Galatasaray derbisinde sarı kart cezası, diğer iki maçta ise sakatlığı nedeniyle görev alamadı.
BU SEZON 5 MAÇ KAÇIRDI
2020/21 sezonunda Gustavo, 4 lig ve 1 kupa maçı kaçırdı.
DENİZLİ'DE GALİBİYET
Gustavo'nun sarı kart cezalısı olduğu maçta Fenerbahçe, Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ancak maçın yıldızlaşan ismi kaleci Altay Bayındır oldu.
GUSTAVO'SUZ KADIKÖY'DE YÜZ GÜLMÜYOR
Gustavo'nun sakatlandığı Hatayspor maçında, sarı lacivertliler Brezilyalı yıldızdan yoksun oynadığı bölümde çok zorlansa da 2-1 kazandı.
Gustavo'suz çıkılan Galatasaray derbisinde Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Göztepe'ye ise Kadıköy'de 1-0 kaybetti.
GUSTAVO'SUZ KUPAYA VEDA
Fenerbahçe, Gustavo'suz çıktığı Başakşehir maçında da uzatmalar sonucunda 2-1 kaybetti ve kupaya veda etti.
F.BAHÇE GUSTAVO'SUZ BÜYÜK MAÇLARI KAZANAMIYOR
Fenerbahçe, geride kalan süreçte Luiz Gustavo olmadan 8 maça çıktı. Sarı lacivertli ekipler, bu maçlarda 3 galibiyet ve 5 mağlup etti.
Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı Gustavo'suz 4 maça çıkan Fenerbahçe, 4 mağlubiyet aldı.