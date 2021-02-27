Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Korkutan istatistik...

2019/20 sezonunun 4. haftası itibariyle Fenerbahçe 'ye katılan ve 28 lig maçına çıkan Luiz Gustavo , 3 maç kaçırdı. Gustavo'nun olmadığı maçlarda Fenerbahçe; Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1, Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Ligin son haftasındaki Rizespor karşılaşmasında ise 3-1'lik skorla kazanan Fenerbahçe oldu. Gustavo, Galatasaray derbisinde sarı kart cezası, diğer iki maçta ise sakatlığı nedeniyle görev alamadı.