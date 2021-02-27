Keller, Bild'e verdiği demeçte, "Milli Takım'a önemli hizmetler veren Mesut Özil böyle gitmemeliydi. Hatalar yapıldı. Kendisine koronavirüs süreci normalleştikten sonra görüşmek istediğimi ilettim" ifadelerini kullandı. Mesut'un aklı ise Trabzon'da. Özil galibiyete yardımcı olmak istiyor.
Son dakika spor haberi: Mesut Özil böyle gitmemeliydi!
Son dakika spor haberi... Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, Mesut Özil'e ülke olarak hatalı davrandıklarını itiraf etti. (FB haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:27 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50