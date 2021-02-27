Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Mesut Özil böyle gitmemeliydi!

Son dakika spor haberi: böyle gitmemeliydi!

Son dakika spor haberi... Başkanı , 'e ülke olarak hatalı davrandıklarını itiraf etti. (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:27 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Mesut Özil böyle gitmemeliydi!

Keller, 'e verdiği demeçte, "Milli Takım'a önemli hizmetler veren böyle gitmemeliydi. Hatalar yapıldı. Kendisine koronavirüs süreci normalleştikten sonra görüşmek istediğimi ilettim" ifadelerini kullandı. Mesut'un aklı ise 'da. Özil galibiyete yardımcı olmak istiyor.

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