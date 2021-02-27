Son dakika spor haberi: Mesut Özil böyle gitmemeliydi!

Keller, Bild'e verdiği demeçte, "Milli Takım'a önemli hizmetler veren Mesut Özil böyle gitmemeliydi. Hatalar yapıldı. Kendisine koronavirüs süreci normalleştikten sonra görüşmek istediğimi ilettim" ifadelerini kullandı. Mesut'un aklı ise Trabzon'da. Özil galibiyete yardımcı olmak istiyor.