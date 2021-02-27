Luiz Gustavo, Sadık Çiftpınar ve Mbwana Samatta dün de takımdan ayrı özel program uyguladı. İrfan Can Kahveci idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Kahveci kadroda büyük ihtimalle yer alacak, Gustavo ise yüzde 95 oynamayacak.