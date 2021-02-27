Luiz Gustavo, Sadık Çiftpınar ve Mbwana Samatta dün de takımdan ayrı özel program uyguladı. İrfan Can Kahveci idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Kahveci kadroda büyük ihtimalle yer alacak, Gustavo ise yüzde 95 oynamayacak.
Son dakika spor haberi: Luiz Gustavo'dan umut yok!
Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan isimlerden olan Luiz Gustavo'nun %95 ihtimalle Trabzonspor derbisinde forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:54 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50