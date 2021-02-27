Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Luiz Gustavo'dan umut yok!

Son dakika spor haberi: 'dan umut yok!

Son dakika spor haberi... 'de sakatlıkları bulunan isimlerden olan 'nun %95 ihtimalle derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:54 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
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