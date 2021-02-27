Başkan Ali Koç, kritik maç öncesi takıma ve teknik kadroya destek verirken uyarmayı da ihmal etmedi. Koç, artık puan kaybına tahammüllerinin kalmadığını hatırlattı, bundan sonra alınacak her kötü sonucun şampiyonluğa malolacağı için faturasının da ağır olacağını dile getirdi.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan net mesaj!
Son dakika spor haberi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kritik Trabzonspor derbisi öncesinde takıma ve teknik kadroya destek verirken uyarmayı da ihmal etmedi. İşte detaylar... (FB haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:41 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50