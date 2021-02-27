Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan net mesaj!

Başkan Ali Koç, kritik maç öncesi takıma ve teknik kadroya destek verirken uyarmayı da ihmal etmedi. Koç, artık puan kaybına tahammüllerinin kalmadığını hatırlattı, bundan sonra alınacak her kötü sonucun şampiyonluğa malolacağı için faturasının da ağır olacağını dile getirdi.