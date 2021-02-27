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Son dakika spor haberi: Boupendza 'ye!

Son dakika spor haberi... Krasnodar'a transferi gerçekleşmeyen 'un golcü oyuncusu , yolunda... İşte detaylar. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:33 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Boupendza Fenerbahçe'ye!

Sarı-lacivertlilerin, ile prensipte anlaştığı sezon sonunda anlaşmanın resmiyete döküleceği belirtildi. Hatayspor Basın Sözcüsü , "Krasnodar'la 8.5 milyon euro'ya anlaşmıştık. Ancak oyuncu burada kalmak istedi. de açık açık Boupendza'yı istiyor. İyi bir teklif yaptı. Biz de oyuncumuzun 'de hizmet etmesini isteriz" dedi. 24 yaşındaki Gabonlu, ligde 18 golle krallık yarışında zirvede.

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