Son dakika spor haberi: Boupendza Fenerbahçe'ye!

Sarı-lacivertlilerin, Hatayspor ile prensipte anlaştığı sezon sonunda anlaşmanın resmiyete döküleceği belirtildi. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Krasnodar'la 8.5 milyon euro'ya anlaşmıştık. Ancak oyuncu burada kalmak istedi. Fenerbahçe de açık açık Boupendza'yı istiyor. İyi bir teklif yaptı. Biz de oyuncumuzun Türkiye'de hizmet etmesini isteriz" dedi. 24 yaşındaki Gabonlu, ligde 18 golle krallık yarışında zirvede.