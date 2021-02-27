Sarı-lacivertlilerin, Hatayspor ile prensipte anlaştığı sezon sonunda anlaşmanın resmiyete döküleceği belirtildi. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Krasnodar'la 8.5 milyon euro'ya anlaşmıştık. Ancak oyuncu burada kalmak istedi. Fenerbahçe de açık açık Boupendza'yı istiyor. İyi bir teklif yaptı. Biz de oyuncumuzun Türkiye'de hizmet etmesini isteriz" dedi. 24 yaşındaki Gabonlu, ligde 18 golle krallık yarışında zirvede.
Son dakika spor haberi: Boupendza Fenerbahçe'ye!
Son dakika spor haberi... Krasnodar'a transferi gerçekleşmeyen Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza, Fenerbahçe yolunda... İşte detaylar. (FB haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:33 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50