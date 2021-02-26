Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Hatayspor Boupendza'ya teklif geldiğini açıkladı!

"Futbolcumuz, Hatayspor'da kalmak istiyor. 'Ben bu takıma katkı vermek istiyorum. Buradaki ortam iyi. Hocalarımızın ve arkadaşlarımızın bana bakış açısı iyi."

"Bu ortamı başka bir yerde bulamam' diyerek kulübümüzde kalmak istedi. Hem biz hem de Krasnodar, Boupendza'nın bu tutumunu hoşgörü ile karşıladık. Gollerine burada devam edecek."