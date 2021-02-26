Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Hatayspor Boupendza'ya teklif geldiğini açıkladı!

Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza, Rus temsilcisi Krasnodar FK'ya gitmeyi reddetti. Transferin perde arkasında yaşanan gelişmeleri, Hatayspor Basın Sözcüsü açıkladı.
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın 6 milyon euro önerdiği oyuncuya Fenerbahçe'nin de talip olduğu ortaya çıktı. İşte o sözler...
Ajansspor'a konuşan Rahmi Vardı, "Yaklaşık 8,5 milyon Euro'dan anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20'lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmayı belirtti. Yanlış anlaşılmasın. Oyuncumuz Krasnodar'a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil."