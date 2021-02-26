Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Hatayspor Boupendza'ya teklif geldiğini açıkladı!

Son dakika spor haberleri: mi mı? Boupendza'ya teklif geldiğini açıkladı!

Son dakika spor haberleri: 'in flaş ismi transferin gözdesi konumunda bulunuyor. ekibi 'ın teklifini reddeden ve 'da kalan Gabonlu golcü için gündem yaratan açıklamalar geldi. ve 'ın da kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki santrforun yeni adresi olarak isteğini ekibine bildirdiği ortaya çıktı. İşte Hatayspor'dan yapılan Aaron Boupendza açıklaması...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 10:57
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Hatayspor Boupendza'ya teklif geldiğini açıkladı!

'un Gabonlu golcüsü , Rus temsilcisi FK'ya gitmeyi reddetti. Transferin perde arkasında yaşanan gelişmeleri, Hatayspor Basın Sözcüsü açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Hatayspor Boupendza'ya teklif geldiğini açıkladı!

Ara transfer döneminde 'ın 6 milyon euro önerdiği oyuncuya 'nin de talip olduğu ortaya çıktı. İşte o sözler...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Hatayspor Boupendza'ya teklif geldiğini açıkladı!

Ajansspor'a konuşan Rahmi Vardı, "Yaklaşık 8,5 milyon Euro'dan anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20'lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmayı belirtti. Yanlış anlaşılmasın. Oyuncumuz 'a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil."

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Hatayspor Boupendza'ya teklif geldiğini açıkladı!

"Futbolcumuz, 'da kalmak istiyor. 'Ben bu takıma katkı vermek istiyorum. Buradaki ortam iyi. Hocalarımızın ve arkadaşlarımızın bana bakış açısı iyi."

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Hatayspor Boupendza'ya teklif geldiğini açıkladı!

"Bu ortamı başka bir yerde bulamam' diyerek kulübümüzde kalmak istedi. Hem biz hem de , Boupendza'nın bu tutumunu hoşgörü ile karşıladık. Gollerine burada devam edecek."

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Hatayspor Boupendza'ya teklif geldiğini açıkladı!

"BOUPENDZA'NIN BEDELİ 8.5 MİLYON EURO"
"Bizim için ilginç olan şu, ilk 'e çıktığımızda burası Suriye'ye yakın diye kimse gelmek istemiyordu. Ama Hatay'a gelen bir futbolcu bir daha gitmek istemiyor. En azından oyuncumuzun son fiyatı belirlenmiş oldu. Boupendza'nın bedeli 8.5 milyon Euro"

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Hatayspor Boupendza'ya teklif geldiğini açıkladı!

"Açıkçası oyuncumuzun Türkiye'de kalıp, Türkiye'de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. 'nin almasını isteriz. da alabilir. Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok. Açık söylüyorum 'da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti."

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Hatayspor Boupendza'ya teklif geldiğini açıkladı!

"FENERBAHÇE İYİ BİR TEKLİF YAPTI"
Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya'dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye'den de açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Hatayspor Boupendza'ya teklif geldiğini açıkladı!

formasıyla 23 maça çıkan Gabonlu forvet Boupendza 18 kez fileleri havalandırdı. 1442 dakika sahada kalan oyuncu, 80 dakikada 1 fileleri sarsıyor.

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