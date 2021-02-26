Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Mesut Özil devrede...

TRABZONSPOR MAÇI DÖNÜM NOKTASI OLACAK Erol Bulut'un Fenerbahçe macerasının devam etmesi için sarı-lacivertlilerin Trabzonspor maçından galibiyet ile ayrılması gerekiyor.

Kanarya bu karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılırsa büyük oranda Erol Bulut ile yollar ayrılacak.