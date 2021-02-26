Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Mesut Özil devrede...

Son dakika spor haberi: için bomba teknik direktör iddiası! devrede...

Son dakika haberi: yenilgisinden sonra sahasında 'ye de mağlup olan Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan biri de 'un geleceği. Sarı-lacivertlilerin 'in 27. haftasında oynanacak olan maçında da sahadan mağlubiyetle ayrılması halinde Bulut'un görevine son verileceği iddia ediliyor. Bir iddia da basınından geldi. Yunanlar Fenerbahçe'de listenin başındaki ismi duyurdu ve 'in devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:32 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:38
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Mesut Özil devrede...

'in 26. haftasında 'yi ağırlayan sarı lacivertliler, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Mesut Özil devrede...

Bu mağlubiyetin ardından 'un ayrılığı konuşulmaya başlandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Mesut Özil devrede...

Bulut'un oyun sistemi gündemin 1 numaralı konusu olurken, oyuncuların formsuzluğu dikkat çekti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Mesut Özil devrede...

TRABZONSPOR MAÇI DÖNÜM NOKTASI OLACAK

'un macerasının devam etmesi için sarı-lacivertlilerin maçından galibiyet ile ayrılması gerekiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Mesut Özil devrede...

Kanarya bu karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılırsa büyük oranda ile yollar ayrılacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Mesut Özil devrede...

ARAYIŞLAR SÜRÜYOR

'de teknik direktörlük koltuğu için de arayışlar tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Mesut Özil devrede...

Şampiyonluk hasretine sezon sonunda son vermek isteyen sarı-lacivertliler 'un olası ayrılığı nedeniyle arayışlarına başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Mesut Özil devrede...

DAUM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

'de takımın başına Daum'un geçeceği iddia edilmiş daha sonra Alman teknik adamdan açıklama gelmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Mesut Özil devrede...

Alman basınına konuşan tecrübeli teknik adam, "Resmi bir teklif almadım" açıklamasını yapmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Mesut Özil devrede...

YUNANLARDAN ARSENE WENGER İDDİASI

'nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili bir iddia da basınından geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Mesut Özil devrede...

Haberde, sarı-lacivertlilerin listesinin başında Arsene Wenger'in olduğu yazıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Mesut Özil devrede...

Görüşmelerin devam ettiği aktarılan tecrübeli teknik adamın yakın zamanda takımın başına geçeceği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Mesut Özil devrede...

Ayrıca Arsene Wenger için 'in devrede olduğu yazıldı.

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