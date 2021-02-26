Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Mesut Özil devrede...

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlayan sarı lacivertliler, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlayan sarı lacivertliler, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
Bu mağlubiyetin ardından Erol Bulut'un ayrılığı konuşulmaya başlandı.
Bulut'un oyun sistemi gündemin 1 numaralı konusu olurken, oyuncuların formsuzluğu dikkat çekti.
TRABZONSPOR MAÇI DÖNÜM NOKTASI OLACAK
Erol Bulut'un Fenerbahçe macerasının devam etmesi için sarı-lacivertlilerin Trabzonspor maçından galibiyet ile ayrılması gerekiyor.
Kanarya bu karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılırsa büyük oranda Erol Bulut ile yollar ayrılacak.
ARAYIŞLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için de arayışlar tüm hızıyla sürüyor.
Şampiyonluk hasretine sezon sonunda son vermek isteyen sarı-lacivertliler Erol Bulut'un olası ayrılığı nedeniyle arayışlarına başladı.
DAUM'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe'de takımın başına Daum'un geçeceği iddia edilmiş daha sonra Alman teknik adamdan açıklama gelmişti.
Alman basınına konuşan tecrübeli teknik adam, "Resmi bir teklif almadım" açıklamasını yapmıştı.
YUNANLARDAN ARSENE WENGER İDDİASI
Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili bir iddia da Yunan basınından geldi.
Haberde, sarı-lacivertlilerin listesinin başında Arsene Wenger'in olduğu yazıldı.
Görüşmelerin devam ettiği aktarılan tecrübeli teknik adamın yakın zamanda takımın başına geçeceği iddia edildi.
Ayrıca Arsene Wenger için Mesut Özil'in devrede olduğu yazıldı.