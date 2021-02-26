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Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan , sezon başında 18 isim ve devre arasında Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Osayi Samuel transferleriyle kadrosunu güçlendirmişti. Şimdiden gelecek sezon için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler flaş bir isimle daha anlaşmaya vardı. Kanarya, Krasnodar'a transferi gerçekleşmeyen ile her konuda anlaştı. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 15:39 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 15:46
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Aaron Boupendza Fenerbahçe'de!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan , sezon başında 18 isim ve devre arasında Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Osayi Samuel transferleriyle kadrosunu güçlendirmişti. Şimdiden gelecek sezon için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler flaş bir isimle daha anlaşmaya vardı. Kanarya, Krasnodar'a transferi gerçekleşmeyen ile her konuda anlaştı.

Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Krasnodar'a gitmeyen Boupendza'nın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

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