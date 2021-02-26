Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Performansıyla Fenerbahçe'yi pişman etti! Golcü oyuncu...

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda da Zahavi konusundaki pişmanlığı dile getiriyor.

Taraftarlar, "Samatta, Ademi ve Cisse yerine sadece Zahavi'yi alsaydık şimdi çok farklı bir yerde olurduk" ifadesini kullanıyor.