Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Performansıyla Fenerbahçe'yi pişman etti! Golcü oyuncu...

Yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin adı uzun süre Eran Zahavi ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
Yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin adı uzun süre Eran Zahavi ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
Çin'den ayrılarak bonservisini eline alan İsrailli forvet, sarı-lacivertlilerle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca PSV'nin yolunu tutmuştu.
33 yaşındaki Zahavi, Hollanda'da müthiş bir performans sergiliyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında tercih ettiği hücum oyuncuları hayal kırıklığı yaratırken, transferi gerçekleşmeyen İsrailli yıldız golleriyle adından söz ettiriyor.
PSV formasıyla şu ana kadar 23 resmi maça çıkan Eran Zahavi 12 gol ve 4 asistle tam 16 gole direkt katkıda bulundu.
Buna karşın Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği forvetlerden Samatta 5 golde kalırken, Papiss Cisse 4 gol atabildi. Devre arasında Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi ise siftah yapamadan takımdan ayrıldı.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda da Zahavi konusundaki pişmanlığı dile getiriyor.
Taraftarlar, "Samatta, Ademi ve Cisse yerine sadece Zahavi'yi alsaydık şimdi çok farklı bir yerde olurduk" ifadesini kullanıyor.