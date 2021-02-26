Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Performansıyla Fenerbahçe'yi pişman etti! Golcü oyuncu...

Son dakika spor haberi: Performansıyla Fenerbahçe'yi pişman etti! Golcü oyuncu...

Son dakika spor haberleri... 'de son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla lider 'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de, transfer pişmanlığı yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, sezon başında gündemine gelen golcü ismi kadrosuna katamamıştı. O isim şimdi yeni takımıyla dikkat çeken bir performansa imza attı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 14:08
Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Performansıyla Fenerbahçe'yi pişman etti! Golcü oyuncu...

Yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan 'nin adı uzun süre Eran Zahavi ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Performansıyla Fenerbahçe'yi pişman etti! Golcü oyuncu...

Çin'den ayrılarak bonservisini eline alan İsrailli forvet, sarı-lacivertlilerle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca PSV'nin yolunu tutmuştu.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Performansıyla Fenerbahçe'yi pişman etti! Golcü oyuncu...

33 yaşındaki Zahavi, Hollanda'da müthiş bir performans sergiliyor.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Performansıyla Fenerbahçe'yi pişman etti! Golcü oyuncu...

'nin sezon başında tercih ettiği hücum oyuncuları hayal kırıklığı yaratırken, transferi gerçekleşmeyen İsrailli yıldız golleriyle adından söz ettiriyor.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Performansıyla Fenerbahçe'yi pişman etti! Golcü oyuncu...

PSV formasıyla şu ana kadar 23 resmi maça çıkan Eran Zahavi 12 gol ve 4 asistle tam 16 gole direkt katkıda bulundu.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Performansıyla Fenerbahçe'yi pişman etti! Golcü oyuncu...

Buna karşın 'nin sezon başında transfer ettiği forvetlerden Samatta 5 golde kalırken, Papiss Cisse 4 gol atabildi. Devre arasında Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi ise siftah yapamadan takımdan ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Performansıyla Fenerbahçe'yi pişman etti! Golcü oyuncu...

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda da Zahavi konusundaki pişmanlığı dile getiriyor.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Performansıyla Fenerbahçe'yi pişman etti! Golcü oyuncu...

Taraftarlar, "Samatta, Ademi ve Cisse yerine sadece Zahavi'yi alsaydık şimdi çok farklı bir yerde olurduk" ifadesini kullanıyor.

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