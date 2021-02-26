Son dakika Fenerbahçe haberi: Usta kalemden Erol Bulut eleştirisi! "Gitsin birkaç yıl sonra gelsin"

Erol Bulut değişiklikleri kendi yapıyorsa, gitsin birkaç yıl sonra Fenerbahçe'ye gelsin daha faydalı olur. Eğer değişiklikler "uzaktan kumanda" ediliyor da Erol Bulut da buna izin veriyorsa 'Fenerbahçe'nin 10 harften oluşan bir kelime olmadığını öğrenmesi gerekiyor. O koltuk herkese nasip olmayacak kadar görkemli bir koltuktur çünkü.