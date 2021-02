Son dakika Fenerbahçe haberi: Usta kalemden Erol Bulut eleştirisi! "Gitsin birkaç yıl sonra gelsin"

Bu takım hiç mi varyasyon çalışmaz, rakibi hiç mi analiz etmez! Erol Bulut her şeyi oluruna bırakmış ama her zaman talihin dediği dedik değil. Göztepe maçında üçlü savunmaya geçip hücumda rakibi boğmaya yönelik değişiklikler beklemek her Fenerbahçe taraftarının aklından geçen bir eylemdi.