Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi büyük şok!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Takımdan ayrı şekilde özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Gustavo, Trabzonspor maçında sahada olmak istese de sarı-lacivertli kulübün doktorları yaptıkları son kontrollerde Brezilyalı futbolcunun sakatlığının hala risk taşıdığı konusunda fikir birliğine vardı.

Oynadığı bölümde sürekli Fenerbahçe'nin en iyilerinden biri olan Brezilyalı yıldız, performansıyla takımını da yukarı çıkarmayı başardı. Gustavo'nun olmadığı dönemde ise Fenerbahçe saha içerisinde zorluk çekti ve iyi skor almakta güçlük yaşadı.