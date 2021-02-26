Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi büyük şok!

Son dakika haberleri | 'ye derbisi öncesi büyük şok!

'in 27. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'de büyük bir şok yaşanıyor. maçında sakatlanan ve henüz tam olarak iyileşemeyen 'nun, derbide oynaması zor görünüyor. Sarı-lacivertlilerin Luiz Gustavo'suz çıktığı maçların istatistikleri ise camiada şok etkisi yarattı. İşte Gustavo'nun son durumu ve o istatistikler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 09:38
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi büyük şok!

'nin Brezilyalı futbolcusu , maçında forma giyemeyecek. Takımdan ayrı şekilde özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Gustavo, Trabzonspor maçında sahada olmak istese de sarı-lacivertli kulübün doktorları yaptıkları son kontrollerde Brezilyalı futbolcunun sakatlığının hala risk taşıdığı konusunda fikir birliğine vardı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi büyük şok!

Oynadığı bölümde sürekli 'nin en iyilerinden biri olan Brezilyalı yıldız, performansıyla takımını da yukarı çıkarmayı başardı. Gustavo'nun olmadığı dönemde ise Fenerbahçe saha içerisinde zorluk çekti ve iyi skor almakta güçlük yaşadı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi büyük şok!

2019/20 sezonunun 4. haftası itibariyle 'ye katılan ve 28 lig maçına çıkan , 3 maç kaçırdı. Gustavo'nun olmadığı maçlarda Fenerbahçe; 'a Kadıköy'de 3-1, 'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi büyük şok!

Ligin son haftasındaki karşılaşmasında ise 3-1'lik skorla kazanan oldu. Gustavo, derbisinde sarı kart cezası, diğer iki maçta ise sakatlığı nedeniyle görev alamadı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi büyük şok!

2020/21 sezonunda Gustavo, 4 lig ve 1 kupa maçı kaçırdı. Gustavo'nun sarı kart cezalısı olduğu maçta , 'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ancak maçın yıldızlaşan ismi kaleci oldu.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi büyük şok!

GUSTAVO'SUZ KADIKÖY'DE YÜZ GÜLMÜYOR

Gustavo'nun sakatlandığı maçında, sarı lacivertliler Brezilyalı yıldızdan yoksun oynadığı bölümde çok zorlansa da 2-1 kazandı. Gustavo'suz çıkılan derbisinde , sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. 'ü deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, 'ye ise Kadıköy'de 1-0 kaybetti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi büyük şok!

, Gustavo'suz çıktığı maçında da uzatmalar sonucunda 2-1 kaybetti ve kupaya veda etti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi büyük şok!

, geride kalan süreçte olmadan 8 maça çıktı. Sarı lacivertli ekipler, bu maçlarda 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde etti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi büyük şok!

'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı Gustavo'suz 4 maça çıkan , 4 mağlubiyet aldı.

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