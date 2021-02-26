Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi büyük şok!

Ligin son haftasındaki Rizespor karşılaşmasında ise 3-1'lik skorla kazanan Fenerbahçe oldu. Gustavo, Galatasaray derbisinde sarı kart cezası, diğer iki maçta ise sakatlığı nedeniyle görev alamadı.
2020/21 sezonunda Gustavo, 4 lig ve 1 kupa maçı kaçırdı. Gustavo'nun sarı kart cezalısı olduğu maçta Fenerbahçe, Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ancak maçın yıldızlaşan ismi kaleci Altay Bayındır oldu.
GUSTAVO'SUZ KADIKÖY'DE YÜZ GÜLMÜYOR
Gustavo'nun sakatlandığı Hatayspor maçında, sarı lacivertliler Brezilyalı yıldızdan yoksun oynadığı bölümde çok zorlansa da 2-1 kazandı. Gustavo'suz çıkılan Galatasaray derbisinde Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Göztepe'ye ise Kadıköy'de 1-0 kaybetti.