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'de maçı öncesi flaş gelişmesi!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, bir yandan derbisine hazırlanırken, bir yandan da saha içerisindeki krizden kurtulmak istiyor. Bununla beraber bir süredir isteneni veremeyen ile ilgili de dev derbide önemli gelişmeler yaşanabileceği kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 09:18 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 09:28
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi flaş Caner Erkin gelişmesi!

Son dönemde gerek performansı, gerek ise saha içi ve saha dışındaki tavırları ile teknik heyetin tepkisini çeken için pazar günü oynanacak olan mücadelesi sezonun kalan kısmı için belirleyici olacak.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi flaş Caner Erkin gelişmesi!

4 yıllık aranın ardından bu sezon 'ye geri dönen ve Sarı-Lacivertli forma ile lige iyi bir giriş yapan , son haftalarda form düşüklüğü sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi flaş Caner Erkin gelişmesi!

Savunmada zaman zaman konsantrasyon bozukluğu yaşayan Caner'in hücuma çıktığında ise tek opsiyonunun orta yapmak olması da takımın üretkenliğini sınırladığı gerekçesiyle taraftarın tepkisini çekti.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi flaş Caner Erkin gelişmesi!

Bunlara ek olarak saha içinde ve saha dışındaki agresif tavırları ile zaman zaman arkadaşlarına ve teknik heyete tepki veren Caner'in bu hafta sonu oynanacak olan maçında da aynı çizgide olması durumunda yerini Filip Novak'a kaptırması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi flaş Caner Erkin gelişmesi!

Sakatlığın atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Filip Novak'ın haftaya oynanacak olan Antalyaspor maçına kadar hazır hale gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi flaş Caner Erkin gelişmesi!

Caner bu sezon toplamda 26 maça çıkmış 7 asist üretmişti.(Takvim)

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