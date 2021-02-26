Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi flaş Caner Erkin gelişmesi!

Son dönemde gerek performansı, gerek ise saha içi ve saha dışındaki tavırları ile teknik heyetin tepkisini çeken Caner Erkin için pazar günü oynanacak olan Trabzonspor mücadelesi sezonun kalan kısmı için belirleyici olacak.
4 yıllık aranın ardından bu sezon Fenerbahçe'ye geri dönen ve Sarı-Lacivertli forma ile lige iyi bir giriş yapan Caner Erkin, son haftalarda form düşüklüğü sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
Savunmada zaman zaman konsantrasyon bozukluğu yaşayan Caner'in hücuma çıktığında ise tek opsiyonunun orta yapmak olması da takımın üretkenliğini sınırladığı gerekçesiyle taraftarın tepkisini çekti.