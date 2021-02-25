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Son dakika spor haberleri: 'nin kozu ! Deplasman karnesi...

'nin eleştirilen oyun sistemi deplasmanlarda işliyor. Sarı-lacivertliler, yönetiminde bu sezon çıktığı 12 dış saha maçının 9'unu kazandı, sadece 1'ini kaybetti. Hedef, 'u da bu seriye eklemek...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 22:52 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kozu Erol Bulut! Deplasman karnesi...

, maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. yenilgisi sonrası artık puan kaybına tahammülü kalmayan sarı-lacivertliler zorlu mücadelede deplasman istatistiğine güveniyor. Teknik direktör 'un baskılı oynamadığı için eleştirilen sistemi dış sahadaki maçlarda tam aksine çok başarılı. Ligde şimdiye kadar 12 deplasman maçına çıkan , bunların 9'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı, sadece bir kez (: 1-3) kaybetti.

OYUN DEĞİL SKOR ÖNEMLİ
Deplasmanda 26 gol atıp, 11 gol yiyen sarı-lacivertliler dış saha puan cetvelinde topladığı 29 puan ile açık ara lider durumda. Teknik heyet bu grafiği Trabzonspor karşısında da devam ettirmeyi hedefliyor. Erol Bulut'un güçlü rakipleri karşısında yine topu rakibe bırakması ve savunma güvenliğini sağlama alıp kapılacak toplarda hızlı+etkili ataklarla gol araması bekleniyor. Sahaya çıkacak ilk onbirde de mücadele gücü yüksek oyuncuların ağırlıkta olacağı dile getiriliyor.

AVCI'YA KARŞI İLK PEŞİNDE
Erol Bulut, teknik adam olarak 'ya 5 kez rakip olurken hiç galibiyet alamadı. Söz konusu 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 1 maç ise berabere bitti. Bulut'un takımları Abdullah Avcı'nın kalesine sadece 1 gol atabildi, kalesinde ise 8 gol gördü.

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