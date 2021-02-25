Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin kozu Erol Bulut! Deplasman karnesi...

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Göztepe yenilgisi sonrası artık puan kaybına tahammülü kalmayan sarı-lacivertliler zorlu mücadelede deplasman istatistiğine güveniyor. Teknik direktör Erol Bulut'un baskılı oynamadığı için eleştirilen sistemi dış sahadaki maçlarda tam aksine çok başarılı. Ligde şimdiye kadar 12 deplasman maçına çıkan Kanarya, bunların 9'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı, sadece bir kez (Gaziantep FK: 1-3) kaybetti.

OYUN DEĞİL SKOR ÖNEMLİ

Deplasmanda 26 gol atıp, 11 gol yiyen sarı-lacivertliler dış saha puan cetvelinde topladığı 29 puan ile açık ara lider durumda. Teknik heyet bu grafiği Trabzonspor karşısında da devam ettirmeyi hedefliyor. Erol Bulut'un güçlü rakipleri karşısında yine topu rakibe bırakması ve savunma güvenliğini sağlama alıp kapılacak toplarda hızlı+etkili ataklarla gol araması bekleniyor. Sahaya çıkacak ilk onbirde de mücadele gücü yüksek oyuncuların ağırlıkta olacağı dile getiriliyor.

AVCI'YA KARŞI İLK PEŞİNDE

Erol Bulut, teknik adam olarak Abdullah Avcı'ya 5 kez rakip olurken hiç galibiyet alamadı. Söz konusu 5 karşılaşmanın 4'ünü Avcı kazanırken, 1 maç ise berabere bitti. Bulut'un takımları Abdullah Avcı'nın kalesine sadece 1 gol atabildi, kalesinde ise 8 gol gördü.