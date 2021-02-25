Trabzonspor'a da kupadaki mağlubiyet sonrasında 23 yıl sonra kaybeden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a da 15 yıl sonra boyun eğdi. Kasımpaşa ve A.Gücü 11 yıl sonra sevinirken, Göztepe de 21 yıllık hasreti bitirdi. Yeni Malatyaspor da tarihinde ilk kez Kadıköy'de maç kazandı.

Fenerbahçe özellikle son 3 yılda derbilerde sadece 2 kez güldü. Geçen sezon Beşiktaş'ı, bu sezon da Trabzonspor'u 3-1 devirdi. Galatasaray'a karşı ise 3 maçta 2 yenilgi 1 beraberlik alındı.