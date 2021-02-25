Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Kadıköy deplasman oldu! 30 yıllık seri...

'ye deplasman oldu! 30 yıllık seri...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, daha önce Ülker Stadı'nda rakiplerinde nefes aldırmazken, son zamanlarda adeta hüsran yaşıyor. Fenerbahçe'nin rakipleri, alınan galibiyetler sonrası 'hatıra fotoğrafı' çektirirken, Ülker Stadı 'hatıra duvarı' olmaya başladı. Bununla beraber 30 yıllık seri sona erdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:33
Fenerbahçe'nin Kadıköy deplasman oldu! 30 yıllık seri...

'nin tarih boyunca en önemli kalesi olurken, son 3 yılda bu durum tamamen değişti.

Fenerbahçe'nin Kadıköy deplasman oldu! 30 yıllık seri...

Arka arkaya bütün seriler bitti, rakipler rahatça kazanmaya başladı. 2018'den bu yana hem derbilerde hem de diğer maçlarda rakipler galip gelerek 'den mutlu ayrıldı. 'Burası Kadıköy, Buradan Çıkış Yok' sloganı adeta unutuldu.

Fenerbahçe'nin Kadıköy deplasman oldu! 30 yıllık seri...

Bu nedenle sportif anlamda başarısızlıklar yaşanmaya başladı. Rakipler soyunma odalarında sürekli sevinir oldu. G.Saray'a önce 21 yıllık seri yitirildi. Ardından üst üste 2. sene de ezeli rakibe üç puan verilerek 30 yıl sonra bir ilke imza atıldı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy deplasman oldu! 30 yıllık seri...

Trabzonspor'a da kupadaki mağlubiyet sonrasında 23 yıl sonra kaybeden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a da 15 yıl sonra boyun eğdi. Kasımpaşa ve A.Gücü 11 yıl sonra sevinirken, Göztepe de 21 yıllık hasreti bitirdi. Yeni Malatyaspor da tarihinde ilk kez 'de maç kazandı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy deplasman oldu! 30 yıllık seri...

özellikle son 3 yılda derbilerde sadece 2 kez güldü. Geçen sezon Beşiktaş'ı, bu sezon da Trabzonspor'u 3-1 devirdi. Galatasaray'a karşı ise 3 maçta 2 yenilgi 1 beraberlik alındı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy deplasman oldu! 30 yıllık seri...

TARİHİ BAŞARISIZLIK

Sarı-lacivertliler bu sezon 'de kolay kolay silinemeyecek başarısızlıklar yaşadı. İlk olarak arka arkaya Konyaspor, Yeni Malatya ve Beşiktaş'a yenilerek tarihinde ilk defa evinde üst üste 3 maç kaybetti. Ayrıca bu sezon ligde 5, kupada da 1 maçta evinde mağlup olarak, tarihinin en başarısız karnelerinden birini yakaladı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy deplasman oldu! 30 yıllık seri...

ÜMRANİYE BİLE SEVİNDİ

, Türkiye Kupası'nda 2018-19 sezonunda da TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a evinde mağlup olarak elendi. Ümraniyespor, tarihindeki hem en büyük başarıyı hem de ilk kez çıktığı 'de galip gelmeyi bu dönemde sağladı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy deplasman oldu! 30 yıllık seri...

TERİM VE KARTAL

2018-2021 arasında 'de İsmail Kartal 2 galibiyet aldı. 2018-19 sezonunda Ankaragücü'nün başında 'yi deplasmanda 3-1 yenen İsmail Kartal, kariyerinde rakip olarak Kadıköy'deki ilk galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy deplasman oldu! 30 yıllık seri...

Ardından da bu sezon Konyaspor ile 'yi 2-0 deviren tecrübeli teknik adam, Fatih Terim'le beraber 'de en fazla galibiyet alan hoca oldu. Fatih Terim de Galatasaray ile üst üste 2 sezon da Fenerbahçe'yi yendi. (Milliyet)

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