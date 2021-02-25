Fenerbahçe'nin tarih boyunca en önemli kalesi Kadıköy olurken, son 3 yılda bu durum tamamen değişti.
Arka arkaya bütün seriler bitti, rakipler rahatça kazanmaya başladı. 2018'den bu yana hem derbilerde hem de diğer maçlarda rakipler galip gelerek Kadıköy'den mutlu ayrıldı. 'Burası Kadıköy, Buradan Çıkış Yok' sloganı adeta unutuldu.
Bu nedenle sportif anlamda başarısızlıklar yaşanmaya başladı. Rakipler soyunma odalarında sürekli sevinir oldu. G.Saray'a önce 21 yıllık seri yitirildi. Ardından üst üste 2. sene de ezeli rakibe üç puan verilerek 30 yıl sonra bir ilke imza atıldı.