Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den şampiyonluk sözleri

Camianın yıllardır özlemini duyduğu şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Mesut, "Trabzon maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.

Zorlu bir deplasmanla galibiyet serisine başlamamız, özgüven açısından da önemli olacak.

Bize hep destek veren taraftarlarımızı mutlu etmek en büyük amacımız. Sezon sonunda da bunu başarmış olacağız.