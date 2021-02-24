Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den şampiyonluk sözleri

Spor Toto Süper Lig'in 26. aftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0'lık skorla boyun eğmişti.
Spor Toto Süper Lig'in 26. aftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0'lık skorla boyun eğmişti.
Sarı-lacivertlilerde bu mağlubiyetin ardından Trabzonspor maçı daha da önem kazandı.
Kanarya zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürürken, devre arasında takıma katılan Mesut Özil'den iddialı bir açıklama geldi.
Camianın yıllardır özlemini duyduğu şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Mesut, "Trabzon maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.
Zorlu bir deplasmanla galibiyet serisine başlamamız, özgüven açısından da önemli olacak.
Bize hep destek veren taraftarlarımızı mutlu etmek en büyük amacımız. Sezon sonunda da bunu başarmış olacağız.
Fenerbahçe'ye hak ettiği şampiyonluğu getireceğiz" ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki oyuncu şu ana kadar ligde 4 maçta 211 dakika süre aldı. Gol ve asist katkısı veremedi. (Sabah)