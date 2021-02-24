Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den şampiyonluk sözleri

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli 'den şampiyonluk sözleri

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği 'ye 1-0'lık skorla boyun eğmiş ve 'ın kazandığı haftada kritik bir puan kaybı yaşamıştı. Bu mağlubiyetin ardından sarı-lacivertlilerde maçı daha da önem kazandı. Zorlu karşılaşma öncesi 'den ise açıklama geldi. İşte Özil'in Trabzonspor ve şampiyonluk sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 19:17
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den şampiyonluk sözleri

Spor Toto 'in 26. aftasında sahasında konuk ettiği 'ye 1-0'lık skorla boyun eğmişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den şampiyonluk sözleri

Sarı-lacivertlilerde bu mağlubiyetin ardından maçı daha da önem kazandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den şampiyonluk sözleri

Kanarya zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürürken, devre arasında takıma katılan 'den iddialı bir açıklama geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den şampiyonluk sözleri

Camianın yıllardır özlemini duyduğu şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Mesut, "Trabzon maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den şampiyonluk sözleri

Zorlu bir deplasmanla galibiyet serisine başlamamız, özgüven açısından da önemli olacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den şampiyonluk sözleri

Bize hep destek veren taraftarlarımızı mutlu etmek en büyük amacımız. Sezon sonunda da bunu başarmış olacağız.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den şampiyonluk sözleri

'ye hak ettiği şampiyonluğu getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den şampiyonluk sözleri

32 yaşındaki oyuncu şu ana kadar ligde 4 maçta 211 dakika süre aldı. Gol ve asist katkısı veremedi. (Sabah)

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