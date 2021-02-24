Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de karar verildi! Erol Bulut'un yerine... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: 'de karar verildi! 'un yerine... ( haberi)

Yaptığı bomba transferlerle gündeme damga vuran ve 'e iyi bir giriş yapan 'de işler istenildiği gibi gitmedi. Son olarak alınan 1-0'lık mağlubiyeti sonrası ise sarı lacivertlilerde düğmeye basıldı. Eğer 'dan 3 puanla dönülmezse teknik direktör 'la yollar ayrılacak. Yönetim, Erol Bulut sonrası gelecek olan adayı da belirledi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 00:03 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 00:34
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de karar verildi! Erol Bulut'un yerine... (FB spor haberi)

Lider G.Saray'ın 3 puan gerisine düşen 'de taşlar yerinden oynadı. Başkan Ali Koç'un 'la ilgili isyanının ardından dün Samandıra'da çok sıcak saatler yaşandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de karar verildi! Erol Bulut'un yerine... (FB spor haberi)

Tecrübeli hoca ile bir araya gelen Emre Belözoğlu, "Artık hata yapma şansımız yok. Başkan en baştan beri senin arkanda ancak bir kötü skor daha gelirse yola devam edemeyiz" ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de karar verildi! Erol Bulut'un yerine... (FB spor haberi)

Bulut'la yolların ayrılması durumunda hangi teknik adamın göreve getirileceğini masaya yatıran Sarı-Lacivertliler, Christoph Daum ismi üzerinde birleşti. Başkan Ali Koç ligi ve camiayı çok iyi bildiği için Alman hocaya sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de karar verildi! Erol Bulut'un yerine... (FB spor haberi)

Ayrıca sezon sonu görev süresi dolacak olan Koç'un 4 aylık sözleşme teklifine sıcak bakması da Daum'u tercih nedenlerinden birisi. Eğer 'dan kötü bir skorla dönülürse Bulut'la yollar ayrılacak. Fener kazanırsa ise 'şimdilik' bu operasyon ertelenecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de karar verildi! Erol Bulut'un yerine... (FB spor haberi)

İSTANBUL TEMALI MESAJ!

Fener'in gündeminde olan Daum dün flaş bir hamle yaptı. Alman hoca, eşiyle Ortaköy'de çektirdiği eski bir resmini Instagram'dan paylaştı. Bu hareket, "Daum dönüş için ısınıyor" şeklinde yorumlandı. 68 yaşındaki teknik adam 3.5 yıldır takım çalıştırmıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de karar verildi! Erol Bulut'un yerine... (FB spor haberi)

Daum son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev yapmıştı. Daum'un görev yaptığı son kulüp takımı ise 2013-14 sezonunda Bursaspor oldu.

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