Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de karar verildi! Erol Bulut'un yerine... (FB spor haberi)

Ayrıca sezon sonu görev süresi dolacak olan Koç'un 4 aylık sözleşme teklifine sıcak bakması da Daum'u tercih nedenlerinden birisi. Eğer Trabzon'dan kötü bir skorla dönülürse Bulut'la yollar ayrılacak. Fener kazanırsa ise 'şimdilik' bu operasyon ertelenecek.





İSTANBUL TEMALI MESAJ!



Fener'in gündeminde olan Daum dün flaş bir hamle yaptı. Alman hoca, eşiyle Ortaköy'de çektirdiği eski bir resmini Instagram'dan paylaştı. Bu hareket, "Daum dönüş için ısınıyor" şeklinde yorumlandı. 68 yaşındaki teknik adam 3.5 yıldır takım çalıştırmıyor.