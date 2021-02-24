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Son dakika haberleri: Jose bekleneni veremedi!

Son dakika spor haberleri: 'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Arjantinli orta saha Jose Ernesto hem oyun hem de skor olarak hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolunda katkı beklediği Sosa'nın sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 15:06
Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Jose Sosa bekleneni veremedi!

serüveni 'de 2014-15 sezonunda ile başlayan 35 yaşındaki , siyah beyazlılarda toplam 78 karşılaşmada 14 gol atarken 23 golün de hazırlayıcısı oldu. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş ile bir lig şampiyonluğu yaşadı.


Beşiktaş'tan sonra ekibi 'ın yolunu tutan yıldız futbolcu, -18 sezonunda formasıyla Türkiye'deki ikinci dönemine adım attı. Sosa, 3 yıl formasını giydiği ve kaptanlık görevi yaptığı Trabzonspor ile toplam 99 maça çıkıp, 16 gol kaydetti ve 19 asist yaptı. Bordo-mavili takımla son sezonunu ligde 9 gol ve 7 asistle tamamlayan Arjantinli oyuncu, ekibiyle bir şampiyonluğu tattı.
, Trabzonspor'un ardından bu sezon başında 'ye imza attı. Ancak Sosa, sarı-lacivertlilerde bekleneni bir türlü veremedi. İstikrarlı bir görüntü sergileyemeyen tecrübeli futbolcu, 19 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik grafik çizdi.

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