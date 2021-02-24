Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan flaş sözler! "Erol Bulut gitsin Guardiola gelsin"

Fenerbahçe, kötü sonuçlar aldıkça camia ve taraftarlar, Erol Bulut'a yükleniyor. Haklılar! Toplumdaki algı da şu: "Sana bu yönetim öyle bir kadro kurdu ki, sokaktan bir adam gelse bu takım uçar."
Fenerbahçe, kötü sonuçlar aldıkça camia ve taraftarlar, Erol Bulut'a yükleniyor. Haklılar! Toplumdaki algı da şu: "Sana bu yönetim öyle bir kadro kurdu ki, sokaktan bir adam gelse bu takım uçar."
Hiç de öyle değil... Size ne kadar iyi bir kadro kurulsa da tek başınıza takım yönetemiyorsanız bir şey değişmez. Başkan Ali Koç ve ekibi bir yandan dışarıda TFF başta olmak üzere sürekli bir gerilim halindeyken, sahadaki dengeleri yürütecek bir hoca seçiminde yanlış yapmışlar.
G.Saray da saha dışında bir mücadele, düello halinde ama elinde bir Fatih Terim var. Tecrübe var kısacası... F.Bahçe yönetimi önüne gelene savaş açarken, Bulut faktörünü pek düşünemedi herhalde.
Bulut'a kimse kötü hoca diyemez ama büyük takımda görev almak diğer kulüplere benzemiyor. Ali Koç baskın bir karakter. Otoritesi takımı da Bulut'u da belli ki geriyor. Böyle bir gerilimi Terim tolere eder ama Bulut edemez. Meselenin özeti budur zaten.
Trabzonspor maçı Bulut için son şans. Zaman içinde Cocu, Ersun Yanal ve Koeman derken Başkan Koç, bir de Erol Bulut'u yollarsa şaşılacak durum olmaz.
Sancılı süreçte teknik adam değişimi F.Bahçe'ye bir şey kazandırmaz. Ama başkan bir günah keçisi ararsa tabii ki o isim Erol Bulut olacak.
Özet: Hoca değiştirmek bu saatten sonra bir şey kazandırmaz. İsterlerse Guardiola'yı getirsinler. Zihniyet değişmeli...