Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan flaş sözler! "Erol Bulut gitsin Guardiola gelsin"

Son dakika haberleri | Usta yazardan flaş sözler! " gitsin gelsin"

'in 26. haftasında karşısında aldığı yenilgiyle 'ın 3 puan arkasına düşen 'de, teknik direktör 'un geleceği tartışılıyor. Gelen haberlere göre Kadıköy'de başkan konuyla ilgili sportif direktör ile de bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin son durumunu yorumlayan yazarı flaş bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:25
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan flaş sözler! "Erol Bulut gitsin Guardiola gelsin"

, kötü sonuçlar aldıkça camia ve taraftarlar, 'a yükleniyor. Haklılar! Toplumdaki algı da şu: "Sana bu yönetim öyle bir kadro kurdu ki, sokaktan bir adam gelse bu takım uçar."

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan flaş sözler! "Erol Bulut gitsin Guardiola gelsin"

Hiç de öyle değil... Size ne kadar iyi bir kadro kurulsa da tek başınıza takım yönetemiyorsanız bir şey değişmez. Başkan ve ekibi bir yandan dışarıda TFF başta olmak üzere sürekli bir gerilim halindeyken, sahadaki dengeleri yürütecek bir hoca seçiminde yanlış yapmışlar.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan flaş sözler! "Erol Bulut gitsin Guardiola gelsin"

da saha dışında bir mücadele, düello halinde ama elinde bir var. Tecrübe var kısacası... yönetimi önüne gelene savaş açarken, Bulut faktörünü pek düşünemedi herhalde.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan flaş sözler! "Erol Bulut gitsin Guardiola gelsin"

Bulut'a kimse kötü hoca diyemez ama büyük takımda görev almak diğer kulüplere benzemiyor. baskın bir karakter. Otoritesi takımı da Bulut'u da belli ki geriyor. Böyle bir gerilimi Terim tolere eder ama Bulut edemez. Meselenin özeti budur zaten.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan flaş sözler! "Erol Bulut gitsin Guardiola gelsin"

maçı Bulut için son şans. Zaman içinde Cocu, ve Koeman derken Başkan Koç, bir de 'u yollarsa şaşılacak durum olmaz.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan flaş sözler! "Erol Bulut gitsin Guardiola gelsin"

Sancılı süreçte teknik adam değişimi 'ye bir şey kazandırmaz. Ama başkan bir günah keçisi ararsa tabii ki o isim olacak.
Özet: Hoca değiştirmek bu saatten sonra bir şey kazandırmaz. İsterlerse 'yı getirsinler. Zihniyet değişmeli...

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