Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan flaş sözler! "Erol Bulut gitsin Guardiola gelsin"

Fenerbahçe, kötü sonuçlar aldıkça camia ve taraftarlar, Erol Bulut'a yükleniyor. Haklılar! Toplumdaki algı da şu: "Sana bu yönetim öyle bir kadro kurdu ki, sokaktan bir adam gelse bu takım uçar."

Hiç de öyle değil... Size ne kadar iyi bir kadro kurulsa da tek başınıza takım yönetemiyorsanız bir şey değişmez. Başkan Ali Koç ve ekibi bir yandan dışarıda TFF başta olmak üzere sürekli bir gerilim halindeyken, sahadaki dengeleri yürütecek bir hoca seçiminde yanlış yapmışlar.