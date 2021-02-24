Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de yıldız isme uyarı geldi!

kariyerinde CSKA Moskava, Galatasaray, Inter, Beşiktaş gibi büyük kulüplerde forma giyen Caner Erkin, başarılı performansının yanında gördüğü kartlar ve saha içinde yaşadığı tartışmalarla da dikkat çekiyor.

BULUT'UN DEĞİŞMEZ İSMİ Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı lacivertlilerde ikinci dönemini yaşayan Caner Erkin, Filip Novak'la girdiği forma mücadelesinden galip çıkarken Erol Bulut'un değişmez isimlerinden biri oldu.