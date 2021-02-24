Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de yıldız isme uyarı geldi!

Son dakika haberleri | 'de yıldız isme uyarı geldi!

'de son 3 maçta iki mağlubiyet alan ve 'ın 3 puan arkasına düşen 'de işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertlilerde sahada oynanan oyun camiayı memnun etmezken, bazı futbolcuların teknik direktör 'a gösterdiği tepkiler de yönetimi rahatsız etti. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, flaş bir ismi uyarma kararı aldı. İşte yaşananlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:37
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de yıldız isme uyarı geldi!

kariyerinde , , Inter, gibi büyük kulüplerde forma giyen , başarılı performansının yanında gördüğü kartlar ve saha içinde yaşadığı tartışmalarla da dikkat çekiyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de yıldız isme uyarı geldi!

BULUT'UN DEĞİŞMEZ İSMİ

Sezon başında 'tan 'ye transfer olan ve sarı lacivertlilerde ikinci dönemini yaşayan , 'la girdiği forma mücadelesinden galip çıkarken 'un değişmez isimlerinden biri oldu.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de yıldız isme uyarı geldi!

Açtığı ortalarla rakip savunmacılara zor anlar yaşatan 32 yaşındaki sol bek, formasıyla yaptığı asistler kadar gördüğü kartlarla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de yıldız isme uyarı geldi!

EN ÇOK ASİST YAPAN FUTBOLCU

'de bu sezon 23 maça çıkan tecrübeli yıldız, tam 6 asist yaparak 'nin en çok asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de yıldız isme uyarı geldi!

'nda da 1 asisti bulunan Caner'i, ligde yaptığı 5 asistle takip ediyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de yıldız isme uyarı geldi!

HIRÇIN TAVRI ASİSTLERİ KADAR KONUŞULUYOR

Asistleriyle takımına büyük katkıda bulunan Caner, zaman zaman "arkasına adam kaçırıyor" şeklinde eleştirilse de gördüğü kartlarla çok konuşuluyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de yıldız isme uyarı geldi!

Bu sezon ile 'de 23, 'nda ise 3 maça çıkan yıldız futbolcu, toplamda 8 sarı kart gördü.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de yıldız isme uyarı geldi!

Ligde çıktığı 23 maçta; 7 sarı kart gören Caner, kupada da 1 sarı kart gördü.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de yıldız isme uyarı geldi!

KARTLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ İTİRAZDAN

Gördüğü kartların büyük bir bölümü hakemlere yaptığı itirazlar sonrasında çıkarken pozisyon icabı gördüğü kart sayısı çok daha az.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de yıldız isme uyarı geldi!

Bu sezon gördüğü kartlar nedeniyle ligde oynanan maçında cezalı durumu düşen Caner, son kartını ise maçında hakem 'e yaptığı itiraz sonrasında gördü.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de yıldız isme uyarı geldi!

SÜPER LİG'DE TOPLAM 92 SARI KART, 6 KIRMIZI KART

'de sırasıyla , , ve formaları giyen ; 92 sarı kart, 6 kırmızı kart gördü.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de yıldız isme uyarı geldi!

CANER ERKİN'E UYARI

Caner, 'in son haftasında oynanan maçının 88. dakikasında yerini Papiss Cisse'ye bıraktıktan sonra karşı taç çizgisinden kulübeye giderken el kol hareketleri yapmıştı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de yıldız isme uyarı geldi!

Sarı lacivertlilerin 'i benzer hareketleri tekrarlamaması konusunda uyardığı öğrenildi. (Hürriyet)

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