M10’dan büyük söz

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 20:04Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Mesut Özil, F.Bahçe'ye geldiği günden bu yana ilk kez bu kadar iddialı konuştu. Camianın yıllardır özlemini duyduğu şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirten M10, "Trabzon maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Zorlu bir deplasmanla galibiyet serisine başlamamız, özgüven açısından da önemli olacak. Bize hep destek veren taraftarlarımızı mutlu etmek en büyük amacımız. Sezon sonunda da bunu başarmış olacağız. Fenerbahçe'ye hak ettiği şampiyonluğu getireceğiz" ifadelerini kullandı.