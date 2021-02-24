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M10’dan büyük söz

, 'ye geldiği günden bu yana ilk kez bu kadar iddialı konuştu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 20:04 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
M10’dan büyük söz
, 'ye geldiği günden bu yana ilk kez bu kadar iddialı konuştu. Camianın yıllardır özlemini duyduğu şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirten M10, " maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Zorlu bir deplasmanla galibiyet serisine başlamamız, özgüven açısından da önemli olacak. Bize hep destek veren taraftarlarımızı mutlu etmek en büyük amacımız. Sezon sonunda da bunu başarmış olacağız. 'ye hak ettiği şampiyonluğu getireceğiz" ifadelerini kullandı.
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